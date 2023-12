Andrea Giambruno alla festa di Atreju, a Roma: selfie con i passanti e saluto all'arrivo con Arianna Meloni

L’ex compagno di Giorgia Meloni e conduttore di Mediaset Andrea Giambruno si è presentato a sorpresa ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, a Castel Sant’Angelo, a Roma, nel pomeriggio di venerdì 15 dicembre. Al suo arrivo Giambruno è stato salutato dalla sorella della presidente del Consiglio, Arianna Meloni.

Qualche selfie, in mezzo alla piccola calca nel villaggio di Atreju. E silenzio assoluto con i giornalisti che lo seguono in tutto il percorso, riferisce l’agenzia Ansa.

Andrea Giambruno ha poi lasciato la kermesse di Fratelli d’Italia verso le 18 di venerdì 15 dicembre, dove si è intrattenuto per un paio d’ore, senza dire una parola.

Faccia seria e mani in tasca del cappotto: Andrea Giambruno, pur sollecitato dai cronisti, non ha risposto ad alcuna domanda e se n’è andato dopo avere ascoltato quasi tutto il dibattito nella sala Enrico Mattei con la ministra del Lavoro Elvira Calderone, seduto da solo a fianco al palco.

Al suo arrivo il conduttore aveva salutato amici, anche parlamentari di Fdi, e attivisti presenti, compresa Arianna Meloni.

“Ma cosa c’è di strano? E perché non doveva farsi vedere qua? In uno Stato libero e democratico le persone hanno diritto di farsi vedere se vogliono” Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, commenta la presenza di Andrea Giambruno alla festa di Atreju, a Roma.

Prima di lasciare Atreju, Giambruno si è fermato per accontentare alcuni giovani attivisti che gli hanno chiesto di poter scattare alcuni selfie.

Andrea Giambruno sarebbe sul piede di guerra con Mediaset. L’ex compagno di Giorgia Meloni, come riferito dal quotidiano La Stampa, vorrebbe intentare una causa per la vicenda dei fuorionda di Striscia la Notizia che hanno provocato un terremoto nella sua vita professionale e privata.

Come è noto, dopo i servizi di Striscia, Giambruno è stato lasciato dalla presidente del Consiglio e non ha più condotto Diario del Giorno, programma in onda su Rete Quattro.

Secondo La Stampa, il giornalista avrebbe annunciato ad una cerchia di amici fidati di avere l’intenzione di fare causa a Mediaset.