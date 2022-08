Giorgia Meloni candida ex berlusconiani con Fratelli d'Italia: da Tremonti a Pecoraro, chi entra nel partito

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Si sciolgono i nodi sulle liste di Fratelli d’Italia, finalmente pronte. Manca ancora l’ufficialità, ma sappiamo già che ci saranno diversi nomi noti tra le fila di Giorgia Meloni. Che alla fine si è rivolta ai moderati di Forza Italia per riempire i posti vacanti all’interno del suo partito.

Giorgia Meloni accoglie gli ex berlusconiani tra i candidati di FdI

La leader del partito di destra ha accolto in FdI molti ex fedelissimi di Silvio Berlusconi, magari proprio con l’obiettivo di intercettare il voto dei forzisti delusi che non daranno il voto al terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi.

L’altra motivazione è invece molto meno strategica, e deriva più dalla necessità di rimpolpare le fila del partito, carenti di personalità esperte e autorevoli agli occhi dell’elettorato posizionato più al centro.

L’ex ministro Giulio Tremonti conferma di essere nelle liste di Meloni

L’ufficialità, dicevamo, arriverà domani, con il deposito delle liste elettorali. Ma già sono arrivate alcune conferme dai diretti interessati.

Come l’ex ministro Giulio Tremonti, numero uno delle Finanze durante il primo governo Berlusconi, negli anni ’90, e poi dell’Economia e delle Finanze nel governo bis, fino al 2004.

L’ex ministro Giulio Tremonti, membro di due governi Berlusconi.

Ospite da Lucia Annunziata, a In mezz’ora, ha confermato che sarà tra i candidati di Giorgia Meloni. Confermando che FdI abbraccerà posizioni atlantiste ed europeiste, come già annunciato in precedenza dalla stessa presidente.

“Quello che vorrei si capisse è che la grande questione non è più quella atlantica e basta. La grande questione è l’Europa che nell’Occidente si affianca all’America nel confronto con la Cina“, ha detto in tv.

I nomi dei candidati di Giorgia Meloni: arriva la conferma di FdI

Tra le fila di Fratelli d’Italia dovrebbero entrare anche altri nomi dell’universo berlusconiano. Come Marcello Pera, ex presidente del Senato ed ex militante socialista, e Gianfranco Rotondi, ex parlamentare proveniente dall’area centrista cattolica.

Provenienti dunque da aree politiche e ideologiche decisamente distanti dall’estremismo di destra. Ancora dovrebbero essere candidati Giuseppe Pecoraro, ex prefetto di Roma e commissario all’emergenza rifiuti della Capitale.

In lista anche importanti nomi della società civile, come l’ex magistrato Carlo Nordio ed Ester Mieli, ex portavoce della comunità ebraica di Roma.

In una nota del partito si legge che saranno “molte le candidature tradizionalmente legate alla storia di Fratelli d’Italia, ma anche molti gli esponenti che hanno condiviso la necessità di lavorare con spirito patriottico al rafforzamento di questa proposta politica, provenienti da altri percorsi”.

Di seguito la lista completa dei nomi finora confermati. Marcello Pera, Carlo Nordio, Eugenia Roccella, Giulio Tremonti, Giuseppe Pecoraro, Maurizio Leo, Antonio Guidi, Giulio Terzi di Sant’Agata, Claudio Barbaro, Renato Ancorotti, Gianmarco Mazzi, Letizia Giorgianni, Fabio Pietrella, Marco Perissa, Elisabetta Lancellotta, Lucio Malan, Lara Magoni e Barbara Merlin. Largo spazio anche ai giovani con le candidature di Fabio Roscani, Chiara La Porta, Nicole Matteoni, Paolo Inselvini, Giulia Baggi, Grazia Di Maggio.