Gino Paoli compie 90 anni, gli auguri di Ornella Vanoni e l'annuncio sulle nuove canzoni in arrivo

Gino Paoli compie 90 anni, ma ha ancora qualcosa da dire. Il cantautore, uno dei padri fondatori della scuola genovese, in esclusiva ha dichiarato di non aver definitivamente appeso l’ugola al chiodo, tutt’altro: nel cassetto ci sono nuove canzoni sulle quale intende mettersi al lavoro. Virtualmente, a fargli compagnia nel soffio sulle 90 fiammelle cerate c’è anche Ornella Vanoni, sua collega ma anche amore di gioventù. E la cantautrice milanese gli augura buon compleanno nel suo stile, con ironia.

I 90 anni di Gino Paoli

Gino Paoli è nato il 23 settembre 1934 a Monfalcone e nel 1959 esordì nel mondo della musica con il primo contratto per l’etichetta Ricordi. In più di 60 anni di musica ha impreziosito la canzone italiana con brani che oggi sono pietre miliari.

Sapore di Sale, Una lunga storia d’amore, Il cielo in una stanza, La gatta e tante altre: con queste sue canzoni gli italiani hanno accompagnato l’estate, i momenti più romantici e gli istanti più spensierati, ma hanno anche trovato le parole per descrivere quegli attimi di vita più cupi e malinconici.

Fonte foto: ANSA Gino Paoli compie 90 anni dopo aver regalato alla musica italiana le sue canzoni intramontabili. Oggi il cantautore ha altri brani nel cassetto

Oggi Gino Paoli si descrive come un “pigro amante del suo divano”, ma non troppo. Il cantautore, infatti, annuncia: “Sto scrivendo nuove canzoni, ne ho cinque o sei che mi piacciono e ci sto lavorando”. Sentiremo qualcosa entro il 2024?

L’ultimo disco in studio di Gino Paoli è Appunti di un lungo viaggio, uscito nel 2019. Dall’alto della sua esperienza e della sua età, l’artista non manca dal commentare la scena contemporanea: “Adesso non si producono cose che resteranno, secondo me, non saprei indicare qualcosa in particolare, ma cosa resterà di questa musica di oggi non lo so”. Lo riporta TgCom 24. Verso la fine del 2023 è stato criticato da Elodie per le sue opinioni sulla qualità della nuova ondata di artisti.

Gli auguri di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni, sui social, rivolge i suoi personali auguri a Gino Paoli con queste parole: “Tantissimi auguri Gino! Tu come gatto sei pigro Ron Ron“. Come già detto, tra i due artisti ci fu una relazione all’inizio degli anni ’60.

Per la precisione, i due si conobbero a Milano nel 1961 e la loro storia d’amore fu abbastanza breve. Nel 1962, infatti, Gino Paoli conobbe Stefania Sandrelli e se ne innamorò. La relazione con Ornella Vanoni ispirò il testo di Senza Fine, uno dei più grandi classici di Gino Paoli.

Il tentato suicidio

L’11 luglio 1962 Gino Paoli tentò il suicidio. In quel tempo due donne, Ornella Vanoni, impegnavano la sua vita. In casa il cantautore aveva due pistole, ma anche barbiturici. In un’intervista al Corriere della sera del 2023 aveva parlato di “Nembutal annaffiato col Calvados”, un mix che aveva assunto per tentare di togliersi la vita, ma non avevano funzionato.

Quindi impugnò la pistola, si sdraiò sul letto e se la puntò al petto, e si sparò all’altezza del cuore. La pallottola si fermò nel pericardio e ancora oggi, nel 2024, è fermo nel suo petto. Al TgCom24 spiega: “Non rompe più le scatole facendo suonare il metal detector, deve essersi arrugginita”.

Nel 2023 al Corriere della sera spiegò il suo gesto:

“Avevo tutto e non sentivo più niente. Le due donne più belle d’Italia, Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli, erano innamorate di me. In garage avevo una Porsche, una Ferrari e una Flaminia Touring. Cos’altro potevo avere? Volevo vedere cosa c’era dall’altra parte”.