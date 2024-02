Gino Cecchettin candidato col Pd alle elezioni Europee? La risposta degli avvocati del padre di Giulia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Daniela Di Maggio e Gino Cecchettin, due figure unite dal dolore per i loro figli ammazzati e forse da un possibile futuro in politica. Ma mentre la madre di Giogiò, il giovane musicista ucciso in strada a Napoli, si dice disponibile a correre alle elezioni europee con FdI, il padre di Giulia Cecchettin, la 22enne veneziana uccisa dall’ex, smentisce le voci su una sua candidatura con il Pd.

Gino Cecchettin, ipotesi candidatura col Pd alle elezioni europee

È stato il Fatto Quotidiano a lanciare l’indiscrezione sulla possibile candidatura di Gino Cecchettin alle prossime elezioni europee nella lista del Partito Democratico.

Secondo il quotidiano dell’ipotesi di un impegno politico del padre di Giulia Cecchettin si parla dallo scorso novembre, da quando lo stesso Gino Cecchettin aveva detto che la morte della figlia doveva ispirare a lavorare contro la violenza.

Ora, con l’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale, le voci si sarebbero fatte più insistenti. Secondo il Fatto, per Gino Cecchettin si parla di una candidatura nella circoscrizione Nord-Est, la stessa in cui dovrebbe candidarsi Stefano Bonaccini, che però non ha ancora sciolto la riserva.

Candidato alle Europee, Gino Cecchettin: “Notizia falsa”

Da Gino Cecchettin però arriva una netta smentita circa la sua possibile candidatura alle elezioni europee: attraverso i suo legali definisce “priva di fondamento e quindi falsa” la notizia del Fatto Quotidiano.

In una nota riportata dalle agenzie, gli avvocati Nicodemo Gentile e Stefano Tigani affermano che il papà di Giulia si dice “molto contrariato” dall’accaduto, in quanto “tale notizia sta generando numerosi commenti diffamatori e inaccettabili“.

Fonte foto: ANSA Gino Cecchettin con i due figli ai funerali di Giulia

“Il nostro assistito – spiegano i legali di Cecchettin – non può accettare che passi il messaggio, appunto falso, secondo cui lo stesso approfitti della tragedia che ha colpito la propria famiglia per trarne notorietà, utilità o qualche posto di rilievo, pertanto lo stesso valuterà eventuali azioni a tutela della propria persona”.

Ipotesi candidatura alle europee per Daniela Di Maggio

Come detto, in queste ore si sta parlando della possibile candidatura alle prossime elezioni europee anche per Daniela Di Maggio, la madre di Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò, il musicista 24enne ucciso in strada a Napoli lo scorso agosto.

Per Daniela Di Maggio, protagonista di un monologo sul palco dell’Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo 2024, si parla di un posto per giugno nelle liste di Fratelli d’Italia.

La madre di Giogiò ha spiegato che direbbe di sì ad una candidatura alle europee, ma che finora nessuno si è fatto avanti con lei.