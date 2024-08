Gianna Gancia sotto accusa nella Lega di Salvini: chi è "lady Calderoli" e perché è scattato il provvedimento

Nella Lega starebbe per scoppiare il caso che vedrebbe protagonista Gianna Gancia, la moglie di Roberto Calderoli attiva nel partito dalla fine degli anni ’80. Secondo quanto appreso dal quotidiano Repubblica, Matteo Salvini sarebbe sul punto di espellerla.

Gianna Gancia: Salvini vorrebbe far fuori dalla Lega la moglie di Calderoli

Gancia è una donna di un certo peso all’interno della Lega. Dirigente leghista dalla fine degli anni ‘80, è stata anche presidente della provincia di Cuneo ed europarlamentare fino allo scorso giugno, oltre a essere la moglie del ministro alle Riforme Roberto Calderoli.

Perché Salvini la vorrebbe fuori dal partito? In quanto non avrebbe digerito due interviste di Gancia in cui è stato criticato apertamente il suo operato.

Fonte foto: ANSA Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini

Le critiche di Gancia a Salvini: “Decide tutto lui”

L’ex europarlamentare, lo scorso 25 maggio, è stata raggiunta dal quotidiano torinese La Stampa e ha tuonato contro il vicepremier: “Nella Lega decide tutto Salvini, non si discute neppure di alleanze”.

Inoltre Gancia disse di non essere d’accordo con la scelta di collocare a livello europeo la Lega con gli estremisti dell’Afd. Si scagliò anche con la decisione di Salvini di candidare il generale Vannacci.

“Un’altra scelta non condivisa, voluta da Salvini per prendere voti. Vannacci resta un volto triste della nostra società, che non propone nulla. Non si capisce perché una persona di questo tipo debba rappresentare la Lega in tutte le circoscrizioni”, disse la moglie di Calderoli.

Gancia: “Io sono liberale, antifascista, federalista e autonomista”

La seconda intervista che sarebbe finita nel mirino di Salvini è quella che Gancia ha rilasciato il 9 luglio al giornale online Lo Spiffero. In quel frangente criticò la realizzazione del gruppo dei Patrioti: “Io sono liberale, antifascista, federalista e autonomista convinta. Lì c’è Orbán, c’è Vox che è il partito contro l’autonomia per antonomasia. Una contraddizione palese rispetto agli ideali e ai temi fondativi della Lega”.

E ancora: “Sono troppe le persone che mettono la testa nella sabbia. Sicuramente si dovrà arrivare a un chiarimento. Qualche cosa prima o poi dovrà succedere”.

Riassumendo, la moglie di Calderoli sarebbe colpevole di aver criticato apertamente e aspramente i vertici attuali della Lega. Per questo Salvini starebbe pensando di estrometterla dal partito.

Il quotidiano Repubblica ha concluso spiegando di aver contattato Gancia per chiederle un commento sulla situazione. L’ex eurodeputata ha preferito non proferire parola.