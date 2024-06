Roberto Vannacci e la rivelazione sulla figlia dopo la vittoria alle elezioni Europee: cos'ha chiesto al padre

A poche ore dal termine delle elezioni Europee che lo hanno visto eletto a Strasburgo nelle fila della Lega con un bottino di oltre mezzo milione di preferenze, Roberto Vannacci ha raccontato un gustoso siparietto familiare che riguarda sua figlia. La bambina di 9 anni non ama il fatto che il padre sia diventato famoso.

Sta per iniziare la quarta vita di Roberto Vannacci: militare, scrittore, personaggio televisivo e adesso politico.

Intervistato da Il Giornale, Vannacci ha commentato la sua elezione ad europarlamentare e ha svelato di avere ricevuto il pieno sostegno della moglie.

Fonte foto: IPA

6 giugno 2024, Roma – Roberto Vannacci e Matteo Salvini in un momento della campagna elettorale della Lega.

La figlia più piccola invece è un po’ meno contenta del fatto che il padre sia diventato un personaggio pubblico. Questa la rivelazione del generale:

Alla domanda su come abbia accolto il grande consenso elettorale, Vannacci non ha nascosto la sua soddisfazione:

Mi aspettavo un grande consenso. Mi avevano detto che non è assolutamente facile ricevere le preferenze, mi avevano detto che due o trecentomila sarebbero state un trionfo. Ho superato il mezzo milione. […] Roberto Vannacci è secondo in preferenze dopo Giorgia Meloni. Capisce? Roberto Vannacci non è nessuno. Non ha fatto politica, non è segretario di partito. Si è fatto conoscere con un libro autoprodotto. È un risultato sbalorditivo.

Roberto Vannacci ricollega il successo elettorale alle Europee a quello dei suoi due libri, il bestseller Il mondo al contrario e Il coraggio vince. In entrambi ha espresso la sua visione del mondo anti-woke. Vannacci dichiara che ovunque vada moltissime persone lo avvicinano per confessargli di pensarla allo stesso modo:

C’è una voglia di cambiamento. La gente non ce la fa più ad essere imbrigliata nel politicamente corretto. Sa qual è il modello per il futuro che propone il politicamente corretto? Essere deboli. Quello è l’ideale! […] Me lo confermano migliaia di persone che incontro e che non conosco. Gente ricca e povera, colta e non, tutti mi dicono la stessa cosa. Hai ragione. Dici quello che in segreto pensiamo tutti.