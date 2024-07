Vannacci attacca Marine Le Pen da vicepresidente dei Patrioti: la Lega di Salvini allo scontro coi francesi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo l’appello di Rassemblement national a scegliere un altro nome per il ruolo di vicepresidente dei Patrioti, l’eurodeputato Roberto Vannacci, esponente della Lega di Matteo Salvini, ha replicato duramente a Marine Le Pen.

Cosa aveva detto Rassemblement national su Vannacci

Nei giorni scorsi l’agenzia France Press ha riportato una dichiarazione di un big di Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, secondo la quale i lepenisti “si oppongono” all’elezione del generale Roberto Vannacci nel ruolo di vicepresidente dei Patrioti.

I Patrioti è il nuovo gruppo europeo che comprende Rn, la Lega, gli orbaniani di Fidesz e diverse sigle sovraniste presenti in altri Paesi.

Il generale Roberto Vannacci e il leader della Lega Matteo Salvini, durante una manifestazione tenuta a Roma lo scorso 6 giugno.

La risposta di Vannacci a Marine Le Pen

In un’intervista concessa a La Repubblica, Roberto Vannacci ha replicato così: “Non mi risulta che il Rassemblement national possa esprimere veti, soprattutto a valle di una votazione già condotta”.

L’eurodeputato ha anche detto: “L’elezione dei vicepresidenti è avvenuta all’unanimità, quindi mi sembrano posizioni sicuramente contrastanti con quanto deciso durante il suffragio”.

Vannacci si è detto “convinto che non appena avrò modo di incontrare gli europarlamentari del Rn avremo modo di comprenderci benissimo, anche parlando in francese”.

Il vicepresidente dei Patrioti ha poi affermato: “Non vorrei che, come al solito, fosse un’amplificazione di una stampa faziosa e di sinistra”.

Il “messaggio” di Vannacci a Giorgia Meloni

In un altro passaggio dell’intervista, Vannacci ha confermato l’intenzione di non votare Ursula von der Leyen: “L’Europa di von der Leyen ci ha ridotti nella situazione in cui siamo: meno sicurezza, più immigrazione incontrollata, due guerre alle porte dell’Europa, più criminalità, meno sviluppo, direttive liberticide in nome del Green deal che significa solo tasse per i cittadini. E guai a dire Buon Natale. Perché dovremmo votarla? Noi vogliamo una Europa dei popoli e delle nazioni sovrane, non l’Europa della von der Leyen che è delle banche”.

Poi il “messaggio” a Giorgia Meloni: “Se Meloni voterà Von der Leyen prenderemo atto della sua volontà di schierarsi con chi ci ha ridotto in questa situazione insostenibile. Sarà una sua scelta”.