Giampiero Mughini nella casa del Grande Fratello "tra un paio di settimane": porterà con sé solo una salsa

Giampiero Mughini ha deciso: entrerà nella casa del Grande Fratello. Il giornalista e opinionista televisivo si è confessato in una lunga intervista rilasciata al ‘Corriere della sera’ durante la quale ha parlato di politica, televisione e giornalismo, snocciolando i ricordi di suo padre e suo nonno. Infine, la rivelazione.

Giampiero Mughini al Grande Fratello

La casa del Grande Fratello ha riaperto i battenti l’11 settembre 2023 con ospiti d’eccezione come Grecia Colmenares, Alex Schwazer e Beatrice Luzzi.

Il nome di Giampiero Mughini gravitava da tempo, ma il 29 settembre sul ‘Corriere della sera’ è arrivata la conferma del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Giampiero Mughini entrerà nella casa del Grande Fratello “tra un paio di settimane”. Il giornalista lo ha rivelato in esclusiva

Le parole di Mughini sono inequivocabili: “Entro nella casa tra un paio di settimane. Senza cellulare e senza orologio. Porto la mia salsa per condire quella pietanza”.

Quando vedremo Giampiero Mughini all’interno della casa del ‘Grande Fratello’? Probabilmente a partire dalla seconda decade di ottobre, se le sue anticipazioni sono accurate.

Così il giornalista ha deciso di rimettersi in gioco dopo l’esperienza a ‘Ballando con le stelle’, durante la quale non erano certo mancati i momenti di tensione.

L’esperienza a Ballando con le Stelle

Della partecipazione di Giampiero Mughini a ‘Ballando con le Stelle’ si ricorda, principalmente, il siparietto con il giudice Guillermo Marotto.

Dopo una performance, Marotto aveva sollevato lo ‘0’ per dare un punteggio al giornalista, che non aveva gradito. Mughini, infatti, aveva risposto: “Lo prendo a calci in cu*o“.

Incalzato dal ‘Corriere della sera’ su quell’episodio, Mughini ha risposto: “Davvero lei e io ci siamo incontrati qui oggi per parlare della giuria di Ballando?”.

La rissa con Vittorio Sgarbi

Singolare, nell’ultima stagione televisiva, è stata la rissa – nel vero senso della parola – con Vittorio Sgarbi durante una puntata del ‘Maurizio Costanzo Show’.

I due erano arrivati alle mani mentre divampava il dibattito sulla guerra in Ucraina e sul negato accesso di sportivi e artisti russi o ucraini in altri Paesi.

Con toni sempre più accesi, Mughini e Sgarbi avevano cominciato ad alzare la voce fino al momento in cui il giornalista non si era alzato per spintonare il critico d’arte, non prima di essersi sentito dire “imbecille”.