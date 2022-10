Giampiero Mughini contro Mariotto a Ballando Con Le Stelle: "Ti prendo a calci in cu*o", cos'è successo

Durante la prima puntata della nuova stagione di ‘Ballando Con Le Stelle’ sono volate parole pesanti tra i concorrenti. Non sono Giampiero Mughini, che si è scagliato contro Guillermo Marotto per lo zero ricevuto, ma anche scintille da Iva Zanicchi nei confronti di Selvaggia Lucarelli.

Giampiero Mughini contro Mariotto: cos’è successo

Al termine della performance, i concorrenti sono chiamati di fronte al tavolo dei giudici per ascoltare le loro impressioni e ricevere i voti.

Il numero di Giampiero Mughini non è piaciuto, con Selvaggia Lucarelli che lo ha considerato “una schifezza” scegliendo di assegnare un 3, ma il peggio è arrivato quando è toccato a Guillermo Mariotto.

Quest’ultimo, prima di alzare la paletta con il numero, ha detto: “Da fermo, seduto, lui ha quella spocchia da uomo saggio, che con le sue parole ci incanta tutti, io vorrei che quella ca**imma la portasse nel ballo“.

Nessun problema né alcuna tensione, fino a quello zero sollevato da Mariotto. Giampiero Mughini ha commentato: “Chiudiamo qua, io non dirò più mezza parola, perché se qualcuno vuole offenderti o lo prendo a calci in cu*o, qualcuno vuole offenderti. Sii buono non dire più neanche una parola, risparmiami anche un respiro”.

Per un attimo gli spettatori hanno temuto che si bissasse la rissa con Vittorio Sgarbi durante il ‘Maurizio Costanzo Show’.

L’insulto di Iva Zanicchi contro Selvaggia Lucarelli

La produzione, fanno sapere, sta procedendo con le dovute verifiche. Secondo un video ripreso dai social e dalla diretta interessata, Iva Zanicchi avrebbe rivolto a Selvaggia Lucarelli la parola “tr**a” sempre nel contesto delle votazioni.

Selvaggia Lucarelli ha ripreso il video su Twitter e ha dichiarato di essere in attesa delle scuse.

Queste ultime sono arrivate, quando Iva Zanicchi si è scusata pubblicamente sui social: “Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisce che non c’era cattiveria”.

Selvaggia Lucarelli provoca Montesano sui vaccini

Dopo la sua esibizione, il comico e attore Enrico Montesano ha ricevuto una standing ovation. Quando la parola dei giudici è passata a Selvaggia Lucarelli si è leggermente alzata la tensione.

Le posizioni assunte e manifestate da Montesano sui vaccini da quando è scoppiata la pandemia sono note a tutti, specialmente all’opinionista e giornalista che non ha perso l’occasione per rinfrescare la memoria sia al concorrente che al pubblico.

“Ballando è bello perché se anche tu hai dei problemi pregressi con una persona, che in questo caso riguarda tutte le cose terribili che tu hai detto negli ultimi due anni, seduta qui una persona si dimentica tutto. O meglio, me lo ricordo, ma mi focalizzo sul ballo e devo dire che c’è mestiere. Quello adulto e vaccinato sei tu qui dentro, tra tutti quanti, eh Montesano?”.