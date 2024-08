Gerard Depardieu e l'accusa di stupro su Charlotte Arnould: chiesto il processo per l'attore francese

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Gerard Depardieu andrà a processo per stupro dopo l’accusa di Charlotte Arnould. L’attore era stato incriminato dalla sua collega nel 2020 per fatti risalenti al 2018. Ora la procura di Parigi si è espressa chiedendo il giudizio per il divo francese.

Gerard Depardieu a processo: reato e chi glielo contesta

La richiesta di processo davanti al tribunale penale dipartimentale è scattata contro Gerard Depardieu lo scorso mercoledì 14 agosto.

L’attore è accusato di stupro e violenza sessuale ai danni dell’attrice Charlotte Arnould.

Fonte foto: IPA

Le tante accuse all’attore hanno spinto in piazza manifestanti che l’accusavano e altri che lo difendevano, spingendo a dividere l’artista dalla persona

Charlotte Arnould e l‘accusa al collega attore: cos’era successo

La notizia è stata riportate da Le Figaro che cita fonti della stessa procura.

Depardieu ha 75 anni ed è indagato dal dicembre del 2020.

Arnould lo aveva accusato del crimine il 16 dicembre 2020, facendo riferimento a fatti avvenuti il 7 e il 13 agosto 2018 nella casa parigina dell’attore.

Depardieu a processo, la reazione dell’attrice

Con un post su Facebook, l’attrice ha commentato la notizia, facendo trapelare tutta la sua gioia per la decisione della procura.

“Sono estremamente sollevata e commossa da questo. Questo mi fa sperare per il futuro, anche se ovviamente sono prudente in attesa della decisione del giudice”, ha scritto.

Charlotte Arnould ha inoltre approfittato per ringraziare per le parole di vicinanza e il supporto quanti stanno combattendo con lei questa battaglia da 6 anni.

Tutte le accuse di stupro e violenze contro Gerard Depardieu: una lunga lista

Non è la sola ad aver accusato Gerard Depardieu di violenza sessuale: sono infatti state ben 13 le altre donne ad aver fatto come lei. Avevano testimoniato qualche tempo fa il loro incubo alla rivista online francese Mediapart.

L’attore era stato denunciato anche dalla collega Hélène Darras per fatti simili avvenuti durante le riprese di un film nel 2007, ma in quel caso la causa era stata archiviata per prescrizione. Nel 2023 è stato denunciato ancora in Spagna dalla giornalista e scrittrice Ruth Baza per delle violenze patite nel 1995.

Depardieu si è sempre proclamato innocente e a ottobre aveva pubblicato una lettera aperta su Le Figaro per difendersi dalle accuse. A Natale, dopo settimane di dibattito dell’opinione pubblica su di lui, lo stesso giornale aveva pubblicato un’altra lettera a sua difesa – e firmata da attori, artisti e personaggi famosi francesi – che invitava la nazione a non cancellarlo, a permettergli di continuare a lavorare.

Depardieu oggi: salute, carriera e aggressioni

Gli ultimi mesi di Depardieu si sono segnalati anche per un’altra denuncia, ricevuta questa volta da Rino Barillari, famoso paparazzo. Questi lo aveva accusato di aggressione mentre era intento a riprenderlo.

Uno dei maggiori interpreti del cinema francese, insieme ad Alain Delon, è stato candidato agli Oscar e ha vinto nel 1997 il Leone d’Oro alla carriera al Festival di Venezia.

Le condizioni dell’attore reso famoso dalla sua interpretazione del Cyrano di Bergerac sono sotto osservazione da tempo. Ha infatti ben cinque bypass da oltre venti anni.