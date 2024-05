Barillari picchiato dall’attore Depardieu, non gli piacevano gli scatti del fotoreporter: finisce in ospedale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il fotoreporter Rino Barillari è finito in ospedale dopo aver ricevuto dei colpi da parte dell’attore Gerard Depardieu. L’uomo si trovava in via Veneto a Roma, vicino ai tavolini dell’Harry’s bar e stava scattando delle foto, quando l’attore lo ha colpito in volto. Secondo quanto emerso, Barillari è stato trasportato in ospedale per una ferita all’altezza del sopracciglio.

Barillari picchiato da Depardieu

È accaduto oggi, martedì 21 maggio intorno alle 14 del pomeriggio, l’aggressione da parte dell’attore Gerard Depardieu (accusato di violenza sessuale) ai danni del fotoreporter Rino Barillari. Il professionista stava scattando delle foto, quando sono arrivati i colpi.

Secondo una prima ricostruzione da parte della stessa vittima, Barillari sarebbe stato colpito con almeno tre cazzotti in pieno volto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Cazzotti al fotografo Barillari in via Veneto (Roma)

La motivazione dietro l’aggressione

A dare un quadro più chiaro dell’accaduto è proprio Rino Barillari. Racconta che è arrivato a piedi in via Veneto e ha sorpreso l’attore a pranzo con una ragazza. “Lei se n’è accorta e mi ha lanciato un po’ di ghiaccio”, dice. Secondo il fotografo una simile reazione è normale, diverso invece quello che è successo dopo.

“Quando è uscita, infatti, è arrivata verso di me dicendo ‘merd‘. Io ho fatto un passo indietro e le ho sorriso. Ma poi è arrivato lui. Mamma mia quanto è grosso! Non ho fatto in tempo a capire quello che stava succedendo che mi ha dato tre cazzottoni in faccia”, conclude.

Visita in ospedale: “Lo denuncio”

Il fotografo ha raccontato di essere stato in ospedale, in codice verde, per farsi medicare. “Mi ha dato tre cazzotti in faccia. Mi fa male la testa oh, mica ho più 15 anni, ce ne ho 79”, ha fatto notare.

Racconta che sente dolore sul lato destro del viso. “Adesso però so’ affari suoi. Ora vado in ospedale, perché mi sa che mi so’ rotto qualcosa e poi lo denuncio ai carabinieri. Aho’ ‘a guera è guera’”, ha detto.