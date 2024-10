George Baldock morto in piscina nella sua villa di Atene: il decesso nel giorno del compleanno della figlia

Tragedia nel mondo del calcio: a soli 31 anni è morto George Baldock, noto difensore del Panathinaikos con lo stesso ruolo nella nazionale greca. Il giocatore è stato trovato privo di vita nella sua piscina a Glyfada, all’interno della sua abitazione. A dare l’allarme era stata la moglie preoccupata perché non aveva notizie del marito. Il campione è deceduto nel giorno del compleanno della figlia. Le circostanze che hanno portato alla morte di Baldock non sono ancora note, ma circolano alcune indiscrezioni.

È morto George Baldock

Le notizie sono ancora frammentarie. Mercoledì 9 ottobre George Baldock, difensore del Panathinaikos, è stato rinvenuto privo di vita nella piscina della sua abitazione a Glyfada, uno dei centri urbani più frequentati dalle personalità dello showbiz internazionale che per questo motivo viene indicato come la Beverly Hills della Grecia.

A dare l’allarme era stata la moglie preoccupata perché non aveva notizie del marito nonostante fosse il compleanno della figlia. A fare la terribile scoperta è stato il padrone di casa.

Il proprietario della villa ha chiamato i soccorsi, ma per il difensore 31enne non c’è stato nulla da fare. Le circostanze che hanno cagionato la morte di George Baldock sono ancora oggetto di accertamenti. Dalle prime indiscrezioni emerse dagli organi di stampa locali, accanto alla piscina sarebbe stata trovata una bottiglia di superalcolico.

Per la grave perdita, la nazionale greca ha chiesto alla Uefa di poter scendere in campo per la Nations League con il lutto al braccio.

Il messaggio del Panathinaikos

Sui social intanto è comparso il cordoglio del mondo calcistico. Sull’account ufficiale del Panathinaikos una foto in bianco e nero di George Baldock accompagna il messaggio di dolore della squadra.

“Siamo scioccati, siamo scioccati dalla perdita del nostro George”, scrive la società sportiva. “La famiglia Panathinaikos piange la perdita inaspettata. Siamo vicini alla famiglia e i parenti tutti di George Baldock”, conclude il team.

Per il calcio si tratta di un altro lutto dopo la scomparsa di Totò Schillaci dopo una lunga lotta contro una malattia e di Andrea Capone, ex calciatore del Cagliari, a soli 43 anni.

Chi era George Baldock

Nato a Buckingham nel 1993, inglese naturalizzato greco, in Grecia era conosciuto anche con il nome di Tzortz Mpalntok. Dopo aver militato da giovanissimo nell’MK Dons, nel 2010 Baldock aveva debuttato in prima squadra contro il Brighton in League One.

George Baldock aveva indossato la maglia dell’MK Dons fino al 2017, quando era stato acquistato dallo Sheffield United fino al 2022, quando era stato convocato dalla nazionale greca. Nel 2024 era entrato nel Panathinaikos.