Galliani pronto a lasciare il Monza e a correre per il seggio di Berlusconi: le richieste della famiglia

Lasciare il calcio per tornare in politica e raccogliere il seggio lasciato al Senato da Silvio Berlusconi: Adriano Galliani si dichiara pronto a fare tutto quello che chiede la famiglia dell’amico di una vita e compagno di mille battaglie. “Per l’amore che nutro nei confronti di Silvio Berlusconi farò tutto quello che mi verrà richiesto in qualunque settore” ha detto al ‘Corriere della Sera’, confermando le indiscrezioni che vorrebbero già da tempo la squadra del Monza in vendita.

La vendita del Monza

Stando alle recenti ricostruzioni, la famiglia del Cavaliere non avrebbe più intenzione di investire nel calcio e sarebbe alla ricerca di un acquirente del club brianzolo, approdato l’anno scorso per la prima volta in Serie A in 110 anni storia e reduce da una stagione sorprendente chiusa con una tranquilla salvezza.

Fonte foto: ANSA Silvio Berlusconi e Adriano Galliani insieme nel 2018, anno dell’acquisizione del Monza

Un risultato esaltante reso possibile dall’acquisizione da parte di Fininvest nel 2018 e raggiunto grazie al capitale messo a disposizione da Berlusconi, che negli scorsi mesi avrebbe già pensato alla vendita di quote della società, ma che avrebbe voluto mantenerne la proprietà.

Con la morte del leader di Forza Italia, la famiglia vorrebbe invece smarcarsi definitivamente e vendere tutto il club, ritagliando per Galliani un nuovo ruolo in politica.

Il ritorno in politica di Galliani

L’ad brianzolo era già stato senatore nella scorsa legislatura, ma alle ultime elezioni aveva rinunciato a ripresentarsi in modo da potersi dedicare completamente al progetto sportivo. I figli del Cavaliere vorrebbero adesso chiedergli di candidarsi alle elezioni suppletive in programma a ottobre proprio nel collegio di Monza, per riempire il seggio di Palazzo Madama lasciato vuoto da Berlusconi.

Anche se, precisa l’ex ad del Milan, “al momento nessuno mi ha proposto di candidarmi nel collegio elettorale di Monza né mi ha parlato del futuro del Monza calcio“.

Le voci sulla nuova proprietà

Le voci della vendita del club brianzolo si rincorrono da tempo, con le ultime indiscrezioni che vorrebbero già fatta la cessione della società al magnate greco Evangelos Marinakis.

Armatore, editore e volto del centrodestra nella politica ellenica, il milionario 55enne è già proprietario dell’Olympiacos in Grecia e del Nottingham Forest in Inghilterra (acquistato nel 2017 e portato dalla Championship alla Premier League)