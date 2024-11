Gaffe in diretta, chat tra Mentana e Cazzullo mandata in onda: "Con la Casellati nera ci saremmo annoiati"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Il tempo di un attimo, poco più di un frame, poi lo stacco e la regia che torna sugli ospiti in studio. È successo durante la maratona di La7 in occasione delle elezioni negli Stati Uniti: in quell’attimo, per pochi istanti, ad essere inquadrata è stata la chat WhatsApp tra il conduttore Enrico Mentana e il giornalista Aldo Cazzullo, inviato al quartier generale di Donald Trump a Palm Beach, in Florida. Subito la gaffe è diventata virale: nello scambio di messaggi tra i due, infatti, uno in particolare è saltato subito agli occhi del pubblico.

Gaffe in diretta su La7, la chat tra Enrico Mentana e Aldo Cazzullo

L’ironico messaggio che ha immediatamente fatto il giro dei social media era stato inviato da Cazzullo al direttore.

“Giornalisticamente sei contento, confessa, con la Casellati nera ci saremmo annoiati“, ha scritto il conduttore di Una giornata particolare, in riferimento alla sconfitta di Kamala Harris.

Fonte foto: ANSA Enrico Mentana durante la trasmissione televisiva “La tv fa 70” (Rai Uno)

Lo screenshot della conversazione tra i due, rilanciato su X anche da Selvaggia Lucarelli, mostrava, oltre alla scherzosa osservazione, anche il numero di telefono del noto editorialista del Corriere della Sera.

Il post di Selvaggia Lucarelli

“La regia della maratona Mentana inquadra il cellulare di Mentana e si legge non solo il numero di Cazzullo ma anche la sua chat con Cazzullo”, ha scritto Lucarelli in un post pubblicato sul proprio profilo X.

“Cazzullo che definisce Kamala Harris “la Casellati nera” mi fa volare“, ha aggiunto la firma del Fatto Quotidiano, ripubblicando sul social network lo screen della chat (con il numero del giornalista oscurato).

Subito il contenuto è stato visualizzato e ricondiviso da migliaia di profili. “Chissà come l’ha presa la casellati bianca”, ha commentato un utente.

Chi è Aldo Cazzullo

Aldo Cazzullo, nato ad Alba nel 1966, è un giornalista e scrittore italiano, noto per le sue analisi sul costume, la politica e la storia d’Italia.

Ha iniziato la sua carriera a La Stampa, per poi passare al Corriere della Sera nel 2003, dove è attualmente editorialista e “inviato speciale”.

Autore di numerosi libri, esplora temi legati all’identità italiana e alle sfide sociali, con best-seller come La guerra dei nostri nonni e Le italiane. Dal 2022 conduce il programma di approfondimento storico Una giornata particolare (La7).