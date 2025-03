Gabry Ponte all'Eurovision, pagina di Wikipedia di San Marino presa d'assalto: perché è protetta da vandalismi

Dopo la vittoria di Gabry Ponte a “Una canzone per San Marino” con Tutta l’Italia, trionfo che permetterà all’artista di di rappresentare lo Stato all’Eurovision Song Contest 2025, la pagina Wikipedia della piccola repubblica è stata modificata. Qualcuno ha scritto: “Facciamo scambio di punti all’ESC e non vi minacceremo di invadervi”. La pagina è stata protetta e non è la prima volta che succede.

La modifica alla pagina Wikipedia di San Marino

Poco dopo l’annuncio della vittoria di Gabry Ponte, qualcuno si è divertito a modificare la pagina Wikipedia di San Marino a favore dell’artista.

A tutti coloro, provenienti da altri Stati ma probabilmente soprattutto dall’Italia, è stato chiesto di scambiare punti all’Eurovision Song Contest.

Fonte foto: ANSA

Gabry Ponte

Una battuta che ha fatto sorridere gli utenti del web mentre la pagina veniva bloccata per proteggerla da altri “atti vandalici“.

I precedenti casi di atti vandalici alla pagina di San Marino

Non è la prima volta che la pagina wikipedia di San Marino viene protetta, era già accaduto durante l’edizione 2022 dell’Eurovision song content, in quel caso per evitare assalti di vandalismo che si erano verificati diversi anni fa.

La pratica di impedire le modifiche alla pagina della piccola repubblica durante l’Eurovision è ormai una tradizione consolidata per l’enciclopedia online.

Tutto sembra risalire al 2017 quando San Marino diede un voto basso a Francesco Gabbani in gara per l’Italia, contribuendo al suo sesto posto con “Occidentali’s Karma“.

Anche quest’anno Wikipedia aveva messo in conto che qualcuno potesse manomettere la pagina con insulti o gesti goliardici, soprattutto considerando la partecipazione di Achille Lauro e appunto Gabry Ponte.

Ora che la situazione è tornata alla normalità non resta che attendere la performance dell’artista di Tutta l’Italia all’Eurovision Song Contest, dove sfiderà, tra gli altri, Lucio Corsi, rappresentante dell’Italia dopo la rinuncia di Olly, vincitore di Sanremo 2025.