G20, storica stretta di mano tra Biden e Xi Jinping a Bali: Cina e Stati Uniti pronti a lavorare insieme

Quello di lunedì 14 novembre 2022 passerà alla storia come quella dell’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e l’omologo cinese Xi Jinping per distendere i toni tra i due paesi che da sempre, nell’immaginario collettivo, sono stati rivali per il dominio economico mondiale. Alla vigilia del G20 a Bali, dove le grandi potenze si riuniranno per parlare del futuro, i due sono stati a colloquio per diversi minuti e hanno poi suggellato l’incontro con una storica stretta di mano che apre a un ponte tra Washington e Pechino.

La storica stretta di mano tra Biden e Xi Jinping

“È un piacere rivederti dall’ultima volta avvenuta nel 2017″ ha esordito il presidente cinese Xi Jinping, che ha ricordato l’ultimo incontro a Davos con Biden. Parole che ha sin da subito disteso il clima dell’incontro con i due che si sono resi protagonisti di una stretta di mano storica immortalata dai fotografi. Quello di Bali è per Biden il primo incontro in presenza con Xi nei panni di presidente degli Stati Uniti, mentre quando entrambi erano vicepresidenti i due si sono visti 11 volte tra il 2009 e il 2011.

Sia da una parte che dall’altra, l’obiettivo dell’incontro era quello di aprire al dialogo tra i due paesi che negli ultimi anni sono stati sempre visti come “nemici”. “Il mondo aspetta che Cina e Stati Uniti possano lavorare insieme sulle questioni cruciali, come il climate change. Dobbiamo evitare che la nostra competizione possa sfociare in un qualche conflitto” ha detto di tutta risposta il presidente americano.

Fonte foto: ANSA

L’apertura tra Stati Uniti e Cina

Nel corso del lungo colloquio tra i due presidenti di Stati Uniti e Cina si è avvertita l’intenzione dei due di collaborare per il bene dei due paesi e, soprattutto, per il bene mondiale. Il presidente degli Usa ha infatti sottolineato che “come leader delle principali economie del mondo, dobbiamo gestire la competizione dei due nostri Paesi”.

Xi Jinping, d’accordo con Biden, ha quindi sottolineato che Stati Uniti e Cina devono “trovare il giusto corso delle relazioni attraverso scambi schietti“. “Dobbiamo lavorare con tutti i Paesi per aumentare la speranza di una pace mondiale, la fiducia nella stabilità globale e un forte impeto allo sviluppo comune ha aggiunto il presidente cinese.