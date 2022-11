Frana a Ischia, le vittime salgono a sette. Prosegue la ricerca dei dispersi: la situazione a Casamicciola

Si continua a scavare nel fango a Casamicciola, a Ischia, colpita da una devastante frana nella giornata di sabato 26 novembre. Il bilancio delle vittime, purtroppo, sale rispetto alla giornata di sabato, in cui era stato individuato il corpo di una donna.

Il bilancio della frana a Ischia

Secondo quanto riferito dal portavoce dei vigili del fuoco Luca Cari al Tg3 sono sette i corpi recuperati a Casamicciola. Tra i cadaveri estratti dal fango ci sono anche quelli di un neonato di appena 21 giorni e di una bambina di 5-6.

Vanno avanti le ricerche dei dispersi, che proseguiranno anche durante la notte: i vigili del fuoco stanno approntando dei gruppi elettrogeni per illuminare le aree di intervento. Sarebbero quattro le persone che mancano ancora all’appello.

Il bilancio attuale è di 7 vittime, 4 dispersi, 4 feriti e 167 sfollati. Le abitazioni coinvolte dalla frana dovrebbero essere 15.

Chi sono i dispersi

Stando a quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’, i soccorritori, nella giornata di domenica, sono impegnati a cercare i componenti di due famiglie, una di 5 persone con un bimbo e un’altra di 3 con un neonato, poi un uomo, una donna straniera e un’anziana.

Come comunicato dal ministero della Difesa, stamattina un elicottero HH139 dell’Aeronautica Militare ha messo in salvo 3 adulti e 2 bambini che erano rimasti isolati in un agriturismo. Le 5 persone sono state recuperate con il verricello dell’elicottero e trasportate a Casamicciola.

Le parole del capo della Protezione Civile Curcio

Intervistato dallo speciale Tg1, il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha dichiarato a proposito della tragedia di Ischia: “Si sta lavorando per ottimizzare le numerose risorse che sono arrivate a Ischia. Si tratta di razionalizzarle per continuare nella ricerca dei dispersi e si sta procedendo casa per casa e in mare.

Oggi il Consiglio dei ministri dichiarerà lo stato di emergenza, poi firmerò la prima ordinanza. La macchina è pienamente operativa. Abbiamo 140 vigili del fuoco e poi tanti altri operatori. Tutto il sistema è attivato con specialità e volontari”.

Secondo Curcio, quello della tragedia annunciata “è un discorso che vale per tutta l’Italia. Il paese è fragile, è un dato di fatto. C’è da chiedersi cosa si fa, cosa facciamo tutti, per spingere durate la non emergenza quando poi le agende sono altre”.

La situazione a Casamicciola dopo la frana.

Le dichiarazioni del ministro dell’Interno Piantedosi

In un’intervista a ‘La Stampa’, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha affermato: “Ci sarà tempo per capire come e perché si è verificata questa terribile tragedia. Ci sono persone travolte dal fango che non rispondono alle chiamate. A me preme sottolineare che tutto il personale dei vigili del fuoco presente a Ischia è intervenuto immediatamente e l’invio di ulteriori uomini e mezzi è stato tempestivo, nonostante le gravi difficoltà dovute al maltempo che ha reso tutto più complicato”.