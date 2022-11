Frana Ischia, identificata la prima vittima accertata: è una donna di 31 anni, casa travolta dal fango

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Sono proseguite senza sosta per tutta la notte le ricerche dei dispersi a Casamicciola, il comune dell’isola di Ischia colpito da una frana che intorno all’alba di sabato 26 novembre ha portato giù dal monte Epomeo un fiume di fango e detriti. Almeno 10 gli edifici crollati, numerose le strade rimaste senza acqua e luce, oltre 100 gli sfollati.

Allo stato attuale sarebbero una decina le persone travolte e non ancora ritrovate. Intanto però la prima vittima accertata è stata identificata: si tratta di una donna italiana di 31 anni, Eleonora Sirabella.

Casamicciola, chi è la prima vittima accertata della frana

Quello della 31enne è l’unico corpo finora recuperato dal fango. Risiedeva nella parte alta di Casamicciola, nella zona di Rarone, insieme al marito Salvatore Impagliazzo, che è al momento ancora nella lista dei dispersi.

Fonte foto: ANSA Vigili del fuoco e soccorritori al lavoro dopo la tragedia nel comune di Casamicciola, sull’isola di Ischia

La frana si sarebbe generata a poca distanza dall’abitazione della coppia, che è stata così travolta dall’ondata nera di fango. Eleonora Sirabella lavorava come commessa. Il prossimo 4 gennaio avrebbe dovuto compiere 32 anni.

Il ritrovamento del corpo e l’identificazione

Il corpo della donna, secondo quanto si apprende, è stato ritrovato dai soccorritori nel primo pomeriggio di sabato 26 novembre in piazza Maio: sarebbe stato trascinato giù per un centinaio di metri.

L’identificazione è poi avvenuta nel corso della serata. Per diverse ore erano rimbalzati diversi nomi in merito alle generalità della prima vittima accertata. In particolare si era diffuso quello di una 58enne di origini bulgare, Nikolina Blagova, che si trovava a Ischia per fare la carta di identità dopo aver ottenuto recentemente la cittadinanza italiana. La donna risulterebbe ancora dispersa.

Il nome di Eleonora Sirabella è stato poi ufficializzato intorno alle 22 dalle forze dell’ordine.

La testimonianza del parroco

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘la Repubblica’ tra i volontari che stanno collaborando con i soccorritori c’è anche il parroco di Casamicciola, don Gino Ballirano, il quale per tutta la giornata di sabato ha aiutato a verificare i nomi dei dispersi e a indicare gli abitanti delle palazzine più danneggiate.

Dopo il ritrovamento del corpo della 31enne Eleonora Sirabella, gli è stata mostrata la borsa per capire se la poteva riconoscere. “Il volto no – ha raccontato – mi hanno detto che non era proprio il caso di farmelo vedere“.