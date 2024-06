Fontana difende Bossi dall'attacco di Salvini, tensione nella Lega: "Dimissioni? Non scherziamo, non si tocca"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, difende Umberto Bossi, fondatore del suo partito, la Lega, dopo le voci secondo cui il Senatur avrebbe votato per Forza Italia alle recenti elezioni europee. Uno smacco questo per Matteo Salvini, vicepremier e attuale segretario del Carroccio.

Fontana difende Bossi

A margine della posa della prima pietra per la Gigafactory di De Nora a Cernusco sul Naviglio (Milano), il Governatore ha ribadito la centralità della figura di Bossi, “colui che ha sempre consentito a tutti noi di svolgere attività”,

Queste le sue parole, come riporta Adnkronos:

“Su Bossi non scherziamo. Bossi è una cosa sulla quale neanche si può fare nessun accenno, non si tocca”.

La rivelazione di Bossi

La reazione di Fontana era a chi gli chiedeva se fossero nell’aria provvedimenti contro Umberto Bossi e Paolo Grimoldi. È stato infatti proprio l’ex segretario della Lega lombarda, presente nel comitato Nord, voluto dallo stesso Bossi, a rivelare la scelta di voto del vecchio leader del partito.

Bossi rischierebbe ora l’espulsione, secondo l ‘art. 29 dello statuto della Lega per Salvini.



Matteo Salvini e Umberto Bossi, in un vecchio scatto

Fontana ha citato anche Grimoldi, riferendo come per la sua situazione ci siano gli addetti e i vertici che prenderanno le loro decisioni.

La reazione di Salvini e la tensione nella Lega

La scelta di votare Forza Italia da parte di Umberto Bossi ha creato grossi malumori in seno alla Lega.

Il leader Matteo Salvini, come affermato da Castelli, “è stato messo in imbarazzo”.

Nella conferenza stampa post elezioni, il vicepremier ha ribadito di non essere permaloso e sottolineato come le decine di migliaia di militanti e amministratori non si meritino questo.

Pur senza nominare Bossi, cui ha dedicato il suo libro, ha detto:

“Se qualcuno dice che vota per un altro partito manca di rispetto non solo al segretario in carico ma all’intera comunità”.

A commentare la vicenda è stato anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Bossi ci ha insegnato la coerenza, e coerenza è votare la Lega, ha detto. Zaia ha poi sottolineato di non voler entrare nel merito e spinto ad analizzare come non ci siano dichiarazioni dirette di Bossi sul fatto ma solo qualcuno che ha riportato le sue parole.