Umberto Bossi non vota Lega alle elezioni Europee. Il suo portavoce: "Sua preferenza a Forza Italia"

Umberto Bossi non voterà per la Lega alle elezioni Europee. Lo ha reso noto il suo portavoce Paolo Grimoldi che ha spiegato che il “Senatùr” darà la sua preferenza a Forza Italia in quanto ritiene che il partito da lui fondato è stato tradito.

“Mi ha appena telefonato Umberto Bossi. Seppur tardi, mi ha chiesto di far sapere cosa voterà lui, mi limito a riportare quanto mi ha chiesto di fare e di far sapere: Umberto Bossi voterà Reguzzoni perché la Lega è stata tradita”. Così Grimoldi, il portavoce del “Senatùr” ed ex segretario della Lega Lombarda.

Reguzzoni è esponente del Comitato Nord e candidato indipendente nelle liste di Forza Italia per la circoscrizione Nord-Ovest.

Fonte foto: ANSA Umberto Bossi

Il grande freddo tra Bossi e Salvini

D’altra parte non è un mistero che tra Bossi e l’attuale leadership della Lega non c’è feeling, per usare un eufemismo. Lo scorso aprile il fondatore del Carroccio ha sparato a zero su Salvini durante la celebrazione a Gemonio per i 40 anni del partito.

“Non mi pare che Matteo Salvini abbia mostrato attenzione per la questione settentrionale, ma serve andare in quella direzione. Servirebbe qualcuno che abbracci la questione e la porti avanti con determinazione”, aveva dichiarato il “Senatùr”.

“Alle critiche di Umberto Bossi sono abituato da trent’anni, ne parlo anche nel mio libro che uscirà a fine aprile. Le ascolto con attenzione e gratitudine, rispondo solo che vederlo in salute è il miglior regalo per questa festa”, aveva controbattuto Salvini, evitando ulteriori polemiche.

Bossi: “Giorgetti? Bravo, non lo dico se no lo massacrano”

Bossi, quando gli era stato domandato, se l’alternativa a Salvini potrebbe essere rappresentata dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, aveva risposto: “È uno bravo, non lo dico se no lo massacrano”.

“Salvini è un traditore, da dodici anni la Lega non esiste più. Salvini ha tradito tutti i nostri ideali”, aveva dichiarato, sempre a Gemonio, Modesto Verderio, primo autista di Bossi e tra i primi militanti della Lega.