Fontana di Trevi come una "piscina comunale", l'attacco dei turisti sul Guardian imbarazza Roma

La Fontana di Trevi come una “piscina comunale”. Piovono critiche da parte dei turisti della capitale per una delle sue attrazioni più conosciute che, mentre si sta rifacendo il look, è ben lontana da quella dell’iconografia classica. Sulla fontana posta al centro di Roma infatti è stata allestita una passerella che sta lasciando interdetti quanti la visitano.

Lavori di manutenzione sulla Fontana di Trevi a Roma

La Fontana di Trevi sta venendo sottoposta a dei lavori di riqualificazione attesi da dieci anni in vista del Giubileo. La manutenzione straordinaria riguarda numerose attrazioni per un importo complessivo di 1,187 milioni di euro.

Fino a dicembre, nel monumento che attira circa quattro milioni di visitatori l’anno, è stata allestita una passerella metallica, ne è svuotata la vasca e al suo posto è stata installata una sorta di piccola piscina.

Fonte foto: ANSA Numerose critiche per il nuovo aspetto della Fontana di Trevi dai turisti italiani e stranieri

Multe e divieti, Roma si prepara al Giubileo

La Fontana di Trevi quindi per qualche settimana non sarà più la stessa. Il monumento è privo di acqua ma, consci della tradizione che vede milioni di turisti gettare delle monetine al suo interno, è stata posta una piccola piscina.

La stessa passerella presenta alcuni inconvenienti poiché su di essa si può accede al massimo in 130 alla volta, ci si può sostare solo per pochi minuti e su di essa è vietato mangiare e lanciare monete, pena una multa di 50 euro.

La decisione della Soprintendenza capitolina ha generato grosse critiche da parte dei comitati di zona ma soprattutto dai turisti che si trovano a visitare in questo periodo l’attrazione. C’è stato chi ha apprezzato comunque il nuovo look del monumento e capito che i lavori sono necessari per il futuro della Fontana ma sono in tanti ad attaccare la gestione del sindaco Roberto Gualtieri.

Le critiche sui giornali esteri

Una pioggia di critiche è arrivata soprattutto dall’estero e dalle testate americane e inglesi che hanno sottolineato la sfortuna dei turisti che si trovano a passare in questo periodo per Roma. Sulle colonne del New York Post è comparso un vero e proprio monito agli statunitensi di evitare di visitare la Città eterna e la sua iconica Fontana in quanto “è stata chiusa per lavori di costruzione”.

Anche sul The Guardian, l’argomento è stato trattato sentendo alcuni visitatori italiani e stranieri.

Alcuni di essi hanno confessato di essersi messi a ridere quando hanno visto il nuovo look della Fontana di Trevi per la prima volta. Altri hanno criticato non solo la passerella, ma anche la piscina, paragonandola a una di quelle comunali. In tanti insomma si sono detti delusi dal non poterla visitare al suo meglio e dal dover fare un’esperienza diversa da quella che si erano immaginati.

Il motivo della vasca

La piccola piscina che è stata installata temporaneamente consente ai turisti il lancio della monetina, una delle tradizioni secolari di questo posto che, secondo la leggenda, è un buon auspicio per trovare l’amore o per avere modo di tornare a Roma.

La vasca però è stata, come detto, ampiamente criticata. All’inaugurazione della passerella, il sindaco Roberto Gualtieri, aveva avvisato come fosse ora vietato tirare le monetine dalla passerella nella fontana senz’acqua e di aver posto la vasca proprio per chi volesse farlo.

“Con la sua presenza è stato possibile raccogliere più di 10mila euro in una settimana. Così la Caritas ha potuto continuare il suo lavoro importantissimo di sostegno alle persone più deboli. A qualcuno non piace, ma grazie a questa più di mille persone hanno avuto un pasto”, aveva detto.