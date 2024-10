Fontana di Trevi vuota e senza acqua a Roma, monetine lanciate in una piscina: le immagini e la polemica

Addio acqua, almeno per il momento: la Fontana di Trevi, una delle principali attrazioni di Roma, è stata prosciugata per consentire i lavori di restauro. Ma i turisti hanno ancora la possibilità di lanciare le monetine portafortuna: sui gradini del monumento è stata posizionata una piccola piscina. Le polemiche, comunque, non mancano.

Fontana di Trevi senz’acqua per il restauro

Togliere l’acqua dalla Fontana di Trevi è stato indispensabile per procedere al restauro volto a riportare il marmo al suo antico splendore, come da progetto originale di Nicola Salvi. Da qui la scelta obbligata della Sovrintendenza.

I lavori di restauro sono stati finanziati dal Pnrr. La scelta di installare la piccola piscina non è stata dell’assessorato al Turismo, ma della Sovrintendenza.

Fonte foto: ANSA

Roma, 31 ottobre 2024 – La piccola vasca temporanea dove i turisti possono lanciare le monete mentre la Fontana di Trevi è senz’acqua per i lavori di restauro.

La Fontana di Trevi si prepara al numero chiuso

Con l’occasione, Roma Capitale ha chiesto di mettere una passerella sopra la vasca così da cominciare la sperimentazione dell’ingresso limitato, con prenotazione e ticket, al fine di contrastare l’overtourism.

Ironia e polemiche sui social

Sui social, con il passare delle ore, sono proliferate immagini, sfottò e polemiche. Fra i post maggiormente virali, quello pubblicato da Welcome to Favelas su Instagram: una foto dall’alto in cui la Fontana di Trevi vuota e la piscinetta vengono mostrate in un colpo d’occhio spietato.

In poche ore il post ha ricevuto decine di migliaia di reazioni. “Pensa di aver fatto 14 ore d’aereo per la Fontana di Trevi e te ritrovi ‘na piscinetta comunale”, commenta una utente.

“Ma che è sta cafonata? Sembra la piscina gonfiabile del Lidl”, rigira il coltello nella piaga un altro utente.

“Mi immagino la voce nella metro A… prossima fermata, Barberini, piscina di Trevi, uscita lato destro”, ironizza qualcuno.

“Che disastro – è un altro commento impietoso – sembra quella dove bisogna lavarsi i piedi prima di salire sugli scivoli dell’acquapark“.