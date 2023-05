Festival dell'Economia di Trento con Schlein e Gentiloni, poi i ministri Crosetto e Calderone: il programma

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Parte giovedì 25 maggio il Festival dell’Economia di Trento. La kermesse, giunta alla sua diciottesima edizione, si concentrerà sulle dinamiche di un mondo in costante mutamento. Oggi la prima giornata dell’evento, promosso dal Gruppo 24 Ore in collaborazione con Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento, con il contributo del Comune e dell’Università.

Il futuro dell’Europa con Elly Schlein e Paolo Gentiloni

Il tema principale della prima giornata del Festival dell’Economia di Trento sarà il ruolo dell’Europa nell’ambito internazionale.

Fra i protagonisti della mattinata, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, che affronterà i principali argomenti di attualità.

Successivamente, sarà il turno del commissario europeo per gli affari economici, Paolo Gentiloni, che parteciperà a un incontro incentrato sulle politiche economiche.

Al Festival di Trento i ministri Calderone e Crosetto

Anche il Governo sarà ampiamente rappresentato durante la prima giornata del Festival. Fra i rappresentanti della maggioranza che faranno il loro debutto a Trento ci sarà la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, che interverrà però a distanza tramite un collegamento video

Accanto alla ministra Calderone in scaletta si prevede, inoltre, la partecipazione del ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Al Festival le aziende Enel, Pirelli e Marcegaglia Holding

Numerosi sono ovviamente anche i protagonisti del mondo dell’economia. Tra questi, ci sarà Paolo Scaroni, fresco di nomina a presidente di Enel, Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e CEO di Pirelli, oltre a Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Holding.

La serata sarà caratterizzata dalla cerimonia inaugurale, alla quale parteciperanno altre illustri personalità. La scaletta ufficiale cita il cardinale Gianfranco Ravasi e il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, di recente sotto i riflettori per la gestione della presenza di orsi in Trentino.

Presente infine il sindaco della città, Franco Ianeselli, il rettore dell’Università, Flavio Deflorian, e i vertici del Gruppo 24 Ore con il presidente Edoardo Garrone e l’amministratrice delegata Mirja Cartia d’Asero.

Quanto dura il Festival dell’Economia di Trento

Il Festival dell’Economia di Trento durerà 4 giorni, da giovedi 25 maggio fino a domenica 28 maggio 2023. Fra i temi che saranno affrontati durante l’evento la transizione ad un’economia sostenibile, la sfida energetica e il cambiamento climatico globale.

La kermesse si svolte in contemporanea in quattro città del mondo, in quattro continenti diversi. Accanto al capoluogo del Trentino Alto Adige, ci saranno quindi altrettanti Festival ad Abu Dhabi, Johannesburg, Lugano e San Francisco.