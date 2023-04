Maurizio Fugatti ancora contro l'orsa JJ4: "La abbatterei domani". Cosa ha detto il presidente trentino

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Continua a tenere banco la vicenda dell’orsa JJ4, responsabile della morte del runner Andrea Papi. Il presidente della Regione autonoma del Trentino Alto-Adige, Maurizio Fugatti, ha firmato una nuova ordinanza di abbattimento e si è detto pronta ad ucciderla “anche domani”, se potesse.

Fugatti pronto ad uccidere l’orsa: “Anche domani”

La battaglia di Fugatti contro l’orsa, catturata e attualmente rinchiusa al Casteller di Trento, continua. Intervistato alla Scuola politica di formazione della Lega, il presidente della Regione e della provincia autonoma di Trento ha rinnovato la sua volontà di abbatterla.

“Il tema è molto divisivo al di fuori del Trentino” ha detto, ma nonostante questo è pronto a tirare dritto: “Il problema non è l’orsa, faccia la fine che deve fare“. Poi la frase più dura: “Io la abbatterei domani mattina se solo potessi e me lo lasciassero fare”.

Secondo Fugatti, il vero problema sono i 70 orsi in eccesso che si trovano sul territorio rispetto al progetto originale. Una posizione, la sua, duramente contestata anche da alcuni esponenti dello stesso Centrodestra, come la deputata Brambilla in prima linea per impedire l’abbattimento dell’orsa.

Firmata una nuova ordinanza per abbattere JJ4

Solo ieri, 28 aprile 2023, Fugatti ha firmato una nuova ordinanza per abbattere JJ4, responsabile di aver ucciso nei boschi di Caldes in Val di Sole il 26enne Andrea Papi. La prima ordinanza è stata sospesa dal Tar dopo il ricorso di numerose associazioni animaliste.

Le stesse, sono pronte ad impugnare nuovamente il provvedimento e presentare inoltre a Procura e Carabinieri una diffida contro l’esecuzione, perché secondo loro si configurerebbe il reato di uccisione senza necessità di un animale, prevista dall’articolo 544 bis del Codice penale.

Fonte foto: ANSA Maurizio Fugatti mostra l’ordinanza di abbattimento firmata il 14 aprile 2023

Fugatti ha ritirato ieri sera le prime due ordinanze sulle quale il Tar avrebbe dovuto decidere il prossimo 11 maggio, tentando così di accelerare la condanna a morte di JJ4. Il provvedimento resterà comunque sospeso fino a quella data.

Stop anche all’uccisione dell’altro orso, MJ5

Sempre nei giorni scorsi, Fugatti aveva ordinato anche l’abbattimento dell’orso MJ5, che la mattina del 5 marzo avrebbe aggredito un uomo in località Mandriole, nel comune di Malè. L’animale è stato identificato grazie alle analisi del Dna.

Per la seconda volta in pochi giorni, però, il Tar di Trento ha sospeso un altro decreto di questo genere. I giudici hanno anche qui consentito la cattura ma non la soppressione dell’animale, in attesa dell’udienza sul ricorso presentato dalle associazioni animaliste.

Per il presidente, “Con questi numeri la convivenza è impossibile” e nelle dichiarazioni delle ultime ore ha aggiunto che “C’è un rischio per l’incolumità delle persone. Dalle istituzioni non mi aspetto che trovino un posto per Jj4, ma per gli orsi che sono in eccesso”.