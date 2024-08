Fedez ricoverato in ospedale a Brindisi, si è sentito male in aereo. Lui tranquillizza tutti, cosa ha detto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora problemi di salute per Fedez. Il rapper è stato ricoverato in ospedale a Brindisi. Lo ha reso noto il suo staff, spiegando che l’artista si è sentito male in aereo durante un volo dalla Sardegna alla Puglia, dove avrebbe dovuto esibirsi in una discoteca di Gallipoli.

Fedez ricoverato in ospedale, l’annuncio dello staff

“Purtroppo durante il volo verso Gallipoli Federico non è stato bene, è stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati”.

Così lo staff di Fedez ha comunicato la notizia sul profilo Instagram del rapper nella tarda serata di venerdì 2 agosto.

Fonte foto: IPA

“Per questo motivo questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente”, si legge nelle stories.

Il malore sul volo dalla Sardegna alla Puglia

Poche ore prima Fedez aveva postato su Instagram delle stories dalla Sardegna, dove si trova in vacanza, mentre faceva il bagno al mare.

Nell’ultima lo si vedeva mentre saliva su un jet privato diretto in Puglia, dove in serata avrebbe dovuto partecipare a un evento alla discoteca Praja di Gallipoli.

Quindi il malore durante il volo e il ricovero in ospedale dopo l’atterraggio all’aeroporto di Brindisi.

Fedez: “Ora sto meglio”

“È stata una nottata intensa ma ora sto meglio“. Così in una storia su Instagram postata sabato mattina Fedez ha tranquillizzato tutti i suoi fan.

Il rapper ha spiegato che “durante il volo sono stato male e appena atterrato sono stato portato direttamente in ospedale”.

Fedez ha ringraziato tutto lo staff del pronto soccorso dell’ospedale di Brindisi e ha detto di essere rammaricato per non essere potuto andare al Praja di Gallipoli: “Vi mando un abbraccio e spero ci si possa rivedere presto”.

Secondo ricovero in meno di un mese

Si tratta del secondo ricovero per Fedez nel giro di un mese: appena venti giorni fa, l’11 luglio, era stato ricoverato al Policlinico di Milano a causa di un’emorragia interna.

Sottoposto a una gastroscopia di controllo, era stato dimesso pochi giorni dopo.

Fedez aveva poi spiegato di essere soggetto a sanguinamenti e ulcere a causa dell’intervento chirurgico con cui gli è stato rimosso il tumore al pancreas, nel marzo 2022.