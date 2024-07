Fedez dopo l'emorragia pubblica un video dall'ospedale sul presunto abuso di alcol o droghe: la sua versione

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Fedez è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico di Milano per un’emorragia interna. Dal letto di ospedale, rassicura i fan sul proprio stato di salute, postando una foto che lo ritrae con le dita in segno di vittoria, nonostante i macchinari ancora attaccati al petto. Il rapper, ripresosi, pubblica poi un video per smentire le voci su un suo presunto abuso di sostanze stupefacenti. E non si risparmia qualche frecciatina contro l’ex moglie Chiara Ferragni.

Fedez ricoverato per emorragia

Nelle ultime ore, fa sapere Adnkronos Salute, Fedez è stato sottoposto, in seguito al rilevamento di una perdita di sangue, a una gastroscopia e a una procedura per fermarla.

“Sono tipo dj Khaled quando dice ‘another one’ ma con le emorragie interne” scrive sulle storie Instagram il rapper.

Fonte foto: Instagram / Fedez La storia di Fedez dall’ospedale

Federico Lucia – questo il nome all’anagrafe del cantante – ringrazia poi i dottori e gli infermieri del Policlinico “che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna”.

Lo scorso settembre Fedez era stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, per un’emorragia interna causata da due ulcere.

A un altro ricovero il rapper, che lo scorso anno si è sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore al fegato, era stato costretto nel mese di giugno.

Il video dall’ospedale

Tornato in forze e in attesa di essere dimesso, “spero oggi”, Fedez ha postato un video in risposta alle notizie circolate nelle ultime ore sulle motivazioni del suo ricovero.

“Voglio fare un chiarimento sul mio stato di salute, visto che sto leggendo articoli basati sulla fantascienza” ha esordito il rapper.

Sottolineando che “parlano di un mio abuso di alcol o droghe, e non è assolutamente così”. L’artista ha spiegato che si tratta de “l’ennesima emorragia interna dovuta al fatto che laddove sono stato operato per la rimozione del tumore sono più fragile nell’avere ulcere ed emorragie interne”.

Infine, Fedez ha ringraziato per i messaggi di follower e amici “che sono di conforto in un momento non facile da ogni punto di vista”.

Nella storia successiva, il rapper che ha da poco rilasciato il nuovo singolo Sexy Shop, ha spiegato che i dottori “devono valutare se posso fare gli show dj set previsti, spero di si perché non vedevo l’ora di suonare”.

Le frecciatine a Chiara Ferragni

“L’altro ieri ero in studio a preparare lo show ed ero gasatissimo” ha scritto ancora il rapper, postando poi i versi dell’ultimo brano scritto, proprio nella notte precedente al ricovero:

Sbagli se pensi che non ho mai amato

Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato

I buchi allo stomaco che mi sono fatto

Per tutto lo schifo che ho accumulato

Sembra l’ennesima frecciatina all’ex moglie Chiara Ferragni, già citata con poca gentilezza nell’ultima hit del rapper.

I versi arrivano in seguito a una storia – poi cancellata – in cui il rapper affermava: “Fa bene avere vicino persone che per dimostrarsi amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto d’ospedale”.

Il riferimento sembra essere al periodo del ricovero per il tumore, quando i Ferragnez hanno continuato a produrre contenuti da postare sui social.