Fedez ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Nove dopo il no della Rai: "Uno sgarbo? Ma quando mai"

Fedez torna in televisione e lo fa anche per parlare dei recenti avvenimenti della sua vita, dal rischio corso in ospedale fino alla diatriba con la Rai. Lo farà seduto sulla poltroncina di Che Tempo che fa, lo show serale di Fabio Fazio che è stato riadattato al nuovo canale ospitante: Nove. Uno scambio di ospitate quella tra Fedez e Fazio, dopo che il conduttore è stato ospite al podcast “Muschio Selvaggio” condotto dal rapper e da Davide Marra. Alla domanda sul possibile sgarbo alla Rai, Fazio risponde: “Ma quando mai!”.

Fedez ospite a “Che Tempo che fa”

Domenica 29 ottobre il cantante Fedez sarà ospite a Che Tempo che fa su canale Nove. I due personaggi si sono incontrati dopo la rottura con la Rai di Fazio e il recente “no” allo show Belve per Fedez.

Interrogato da Adnkronos in merito alla presenza di Fedez, in maniera provocatoria è stato chiesto a Fazio se la decisione era uno sgarbo alla Rai. La risposta del conduttore però è risultata piccata. “Ma quando mai? Ma siamo pazzi?”. Fazio ha voluto ricordare che Fedez è sempre venuto al suo show e che, in questo caso specifico “ho fatto con lui ‘Muschio Selvaggio’. Dopodiché da me Fedez è sempre venuto”, ha sottolineato.

Fonte foto: ANSA Fabio Fazio nella prima puntata di Che Tempo che fa su Nove (15 ottobre 2023)

Fazio a Muschio Selvaggio: cosa ha detto

Fabio Fazio è stato ospite di una puntata di Muschio Selvaggio, la prima a tornare in tendenze dopo l’interruzione momentanea del programma. Durante l’ora di dibattito, Fazio non ha parlato di censura esplicita, ma di complessità di un’azienda fatta di tante anime diverse.

Il problema del servizio pubblico, secondo Fazio, è che resta l’espressione assoluta delle forze di governo e quindi uno strumento soggetto alla partizione politica. “Non può esserci una rivoluzione”, ha detto. Sul caso Saviano ha sottolineato come “il fatto che il programma di Saviano non vada in onda non ha alcun senso e nessuna utilità” e che è assurdo rinunciare al suo valore.

Fedez e Rai

A Che Tempo che fa (nel quale recentemente Luciana Littizzetto ha scritto un monologo-letterina a Meloni) Fedez potrebbe parlare dei casi passati e recenti di scontro con la Rai. L’ultimo, in ordine cronologico, lo ha visto allontanato dallo show Belve di Francesca Fagnani.

La situazione di tensione si sarebbe risolta con una chiamata “inaspettata, ma piacevole” (per usare le parole di Fedez) tra il cantante e l’Ad della Rai Roberto Sergio. Sulle future collaborazioni cala il silenzio, ma forse da Fazio potrebbero emergere nuovi retroscena.