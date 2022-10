Faccia a faccia tra Meloni e Berlusconi, come è andato l'incontro decisivo per il futuro governo

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Faccia a faccia nella sede romana di Fratelli d’Italia tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Un incontro chiarificatore tra i due leader dopo le tensioni dei giorni scorsi, che potrebbe risultare decisivo per le trattative sulla formazione del futuro governo di centrodestra.

Faccia a faccia tra Meloni e Berlusconi

L’atteso incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 17 ottobre nella sede di Fratelli d’Italia di via della Scrofa, a Roma.

Il fondatore di Forza Italia è arrivato da solo attorno alle 16.30 ed è stato accolto nell’androne del palazzo dalla presidente di Fratelli d’Italia. Con il Cavaliere non c’erano né Gianni Letta, che lo ha spesso accompagnato in colloqui del genere, né la fedelissima Licia Ronzulli.

Secondo quanto riportano le principali agenzie di stampa, i due leader si sono incontrati da soli: un vero e proprio faccia a faccia per dirimere tutte le questioni sul tavolo.

La nota congiunta dopo l’incontro

Poco prima delle 18 Silvio Berlusconi è uscito dalla sede di Fratelli d’Italia senza rilasciare dichiarazioni. Bocche cucite, l’esito dell’incontro è stato affidato ad una nota congiunta di Fratelli d’Italia e Forza Italia.

“L’incontro si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione. Fratelli d’Italia e Forza Italia – si legge nella nota – si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e sono al lavoro per dare il più presto possibile all’Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze”.

“Meloni e Berlusconi – conclude il comunicato – hanno fatto il punto sui dossier economici più urgenti, a partire dal caro energia, tema che, tra l’altro, sarà al centro del prossimo Consiglio europeo”.

Berlusconi e Meloni, le tensioni degli ultimi giorni

L’incontro era stato fissato per ricucire i rapporti tra Berlusconi e Meloni, andato in crisi negli ultimi giorni, e fondamentale per la nascita del futuro governo.

Prima lo strappo in occasione dell’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato, di fatto non votato da Forza Italia. Poi la foto degli appunti di Berlusconi con dei giudizi ben poco lusinghieri nei confronti dell’alleata e premier in pectore. E sullo sfondo il veto di Meloni a un posto nel governo per Licia Ronzulli.

Da un lato Berlusconi sembra aver perso potere all’interno della coalizione per quanto riguarda le trattative per la nomina dei ministri, dall’altro senza l’appoggio di Forza Italia Meloni non avrebbe i numeri in Parlamento per sostenere il nuovo governo.