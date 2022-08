Enrico Montesano a Ballando con le Stelle: è polemica per la partecipazione dell'attore "No Vax"

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Sta già facendo discutere la notizia secondo cui Enrico Montesano farà parte del cast di concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. L’attore, che in passato non ha nascosto le sue posizioni no vax e no Green Pass, si è anche espresso contro la Rai e per questo sui social c’è chi contesta la sua scelta.

Ballando con le Stelle: nel cast anche Montesano?

La novità sul programma di Milly Carlucci è rilanciata da TvBlog, secondo cui sarebbe ormai cosa fatta la partecipazione di Enrico Montesano a Ballando con le Stelle. Un clamoroso ritorno in Rai per l’attore, al centro di numerose polemiche per le sue partecipazioni a raduni contro la gestione del Covid-19 da parte dell’Italia.

Negli scorsi mesi, infatti, Montesano si è scagliato contro l’utilizzo del Green Pass e altre misure contro la pandemia. Tra le varie, uscite, ha fatto particolarmente discutere quella sulla fila di bare a Bergamo, nei primi mesi di emergenza sanitaria.

Fonte foto: IPA Enrico Montesano al “No Paura Day”

“Le bare di Bergamo stanno al Covid come il lago della duchessa sta al sequestro Moro” aveva detto, scatenando la rabbia dei parenti che hanno deciso di querelare l’attore per quel tweet. Per il talent show non sarebbe la prima controversa partecipazione: l’hanno scorso aveva infatti tenuto banco il caso Mietta.

Scoppia la polemica sul cast del talent show

Una volta diffusa, la notizia non è stata accolta particolarmente bene sui social network. Sono già molti i tweet di chi contesta l’ingaggio di Enrico Montesano a Ballando con le Stelle: “È stato preso proprio per questo… per innescare micce e creare discussioni…altrimenti non si spiega perché proprio ORA far partecipare Montesano” ha scritto un utente.

“Al netto di tutte le teorie turbo complottiste spacciate per vere negli ultimi due anni, il dramma di Enrico Montesano è che ha smesso di far ridere da tempo” è il parere di un altro. . Già a Tale e Quale pareva la parodia del brillante attore che è stato”. E ancora: “Ho rispetto anche per la carriera di Montesano ma la svolta degli ultimi anni novax e complottista è vergognosa. La sua partecipazione è sbagliata da tutti i punti di vista”.

In queste ore, viene anche ricordato che Montesano si è scagliato anche contro la Rai, invitando a “scorporare quota abbonamento canone e disdire abbonamento Rai”. Aveva anche detto che la televisione pubblica era stata rovinata da “da 30 anni di mer** di queste televisioni private. La Rai per non perdere ascolti è andata appresso, facendo delle cag**e immonde“.

Il cast completo di Ballando con le Stelle

Non è la prima volta che Montesano è vicino al programma di Milly Carlucci. Già nel 2018 era stato vicino a parteciparvi, ma pare che ora le cose possano davvero concretizzarsi.

L’attore andrebbe così ad aggiungersi al nutrito cast pronto a darsi battaglia sulla pista di Ballando con le Stelle 2022: secondo le ultime indiscrezioni, quest’anno dovrebbero partecipare personaggi come Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Gabriel Garko e Paola Barale.

E ancora: il giornalista Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Alessandro Egger e Lorenzo Biagarelli, volto noto di molti programmi di cucina nonché compagno della giurata Selvaggia Lucarelli. Tra lui e il “no vax” Enrico Montesano, ci sono già tutti gli ingredienti per un’edizione infuocata.