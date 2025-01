Elon Musk vuole cambiare il nome della Manica tra Inghilterra e Francia in canale George Washington

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Elon Musk vuole cambiare il nome della Manica, il tratto di mare tra Francia e Inghilterra, in “Canale George Washington“. Dopo Trump, che voleva rinominare il Golfo del Messico in Golfo d’America, anche il suo braccio destro si improvvisa geografo.

Nuovo nome per la Manica

È l’ennesima proposta ambigua di Elon Musk nei confronti della cultura europea. Dopo l’episodio di “Hitler comunista”, il miliardario propone, attraverso i propri canali social, di rinominare la Manica, ovvero lo spazio di mare tra Francia e Inghilterra.

Non si tratta di un nome particolarmente accattivante per gli europei, quello proposto, che sembra anzi scelto a caso sulla cartina geografica. Musk suggerisce infatti che la Manica dovrebbe chiamarsi Canale di George Washington.

Condivide il post con una didascalia breve che recita: “Nuovo nome per l’acqua che separa l’Inghilterra dalla Francia”.

Solo provocazione per i social?

I primi giornali che hanno notato il post e scritto brevi articoli in merito definiscono quanto dichiarato da Elon Musk una “provocazione”.

Lo stesso termine era stato usato prima dell’insediamento di Donald Trump, quando confermò l’idea di rinominare il Golfo del Messico in Golfo d’America.

Con la sempre maggiore presenza di Musk in Europa, come l’influenza in Germania o la visita in Campidoglio di suo fratello Kimbal, per molti questa “provocazione” suona come qualcosa di inquietante.

Cosa ci guadagna Elon Musk

Viene naturale chiedersi cosa stia guadagnando Elon Musk nel permeare diversi aspetti fondamentali europei: dai media alla tecnologia, dagli eventi culturali fino alla toponomastica.

Le prime analisi arrivano proprio dall’estero, dagli Stati Uniti e dall’Inghilterra, che vedono in Musk un uomo con un nuovo obiettivo: sovvertire l’Europa. Da qui il motto che richiama lo slogan di Trump, “Make America Great Again”, adattato in “Make Europe Great Again”.

Ma perché tutto questo interesse per le questioni europee? Secondo un ex ambasciatore di Trump, Eric Nelson, lo scopo di Musk sarebbe duplice: da una parte pensare ai propri interessi commerciali, dall’altra vendicarsi di una burocrazia europea che limita la disinformazione, il trolling e i BOT automatizzati più che in altre aree del mondo.