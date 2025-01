Kimbal Musk ha incontrato anche il sindaco di Roma Gualtieri: svelato il progetto del fratello di Elon

In missione per conto di Elon per organizzare uno spettacolo in occasione del Giubileo. Emergono alcuni dettagli della visita a Roma di Kimbal Musk, fratello minore del multimiliardario Ceo di Tesla, tra Palazzo Chigi e Campidoglio. Il 52enne imprenditore e ristoratore ha incontrato brevemente la premier Giorgia Meloni per poi avere un colloquio con il ministro della Cultura Alessandro Giuli e in seguito anche con il sindaco Roberto Gualtieri.

Kimbal Musk a Palazzo Chigi

Kimbal Musk è arrivato a Palazzo Chigi affiancato dal referente in Italia del fratello Elon, Andrea Stroppa, e dalla moglie e manager del tenore Andrea Bocelli, Veronica Berti, che ha spiegato di aver accompagnato l’imprenditore “in un giro in diversi ministeri per capire come funziona, abbiamo un progetto“.

Nonostante la sede dell’incontro sia stata la presidenza del Consiglio, l’appuntamento era con Alessandro Giuli, per parlare di “cose belle”, come ha dichiarato ai cronisti il ministro.

L’incontro con il ministro Giuli

Il responsabile del dicastero della Cultura non si è però sbottonato sul contenuto del colloquio di circa un’ora, affermando che “è troppo presto per anticipare” e che si sarebbe trattato di “una serie di idee”, ma che il progetto riguarderebbe il suo ambito di competenze.

Nel tour romano, il fratello di Elon Musk ha fatto velocemente visita anche alla premier Giorgia Meloni e al ministro dei Trasporti Matteo Salvini, ma come assicurato da ambienti ministeriali, l’oggetto degli incontri non è stato il sistema satellitare di Starlink.

Assicurazioni non sufficienti per le opposizioni, che hanno chiesto chiarezza. “Al momento rileviamo con sconcerto che palazzo Chigi sembra essersi trasformato in una dependance di Musk”, ha dichiarato la capogruppo del Pd alla Camera Irene Manzi, chiedendo conto al ministro della Cultura.

“Quando si utilizzano spazi istituzionali, non esiste spazio per il riserbo: i cittadini hanno il diritto di sapere” hanno scritto in una nota i membri del M5s in commissione Cultura.

L’incontro con Gualtieri

Qualche dettaglio in più è stato rivelato da Adnkronos sul successivo incontro tra Kimbal Musk e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Secondo quanto appreso, a Palazzo Senatorio l’imprenditore avrebbe discusso con il primo cittadino sulla realizzazione di uno spettacolo con droni e musica in occasione del Giubileo. Un’idea finanziata con sponsorizzazioni private e che a breve sarà presentata anche al Vaticano.