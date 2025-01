Elodie critica Giorgia Meloni ma anche Elly Schlein: "Sono di sinistra, ma non voterei nessuna delle due"

Elodie ne ha sia per Giorgia Meloni che per Elly Schlein, e probabilmente si dimostra più incisiva proprio verso la segretaria del Partito Democratico dal momento che la stessa artista si considera di sinistra. Che la premier non fosse nelle sue grazie era risaputo, ma su Elly Schlein è lapidaria: “Non la voterei” perché “senza carisma è complicato farsi ascoltare”.

La critica di Elodie su Elly Schlein

Intervistata da Repubblica il 23 gennaio, Elodie ha detto la sua sulla politica italiana. Come detto in apertura, la voce di Andromeda non è certamente una sostenitrice di Giorgia Meloni e del suo governo. Tuttavia la cantante riconosce il cambiamento in un periodo storico in cui i due principali partiti politici – Fratelli d’Italia e Partito Democratico – sono capitatati da due donne.

“Ne sono contenta”, dice Elodie, ma alla domanda sulla possibilità di votare la leader di FdI risponde categorica: “Assolutamente no“.

Poi aggiunge: “Così come non voterei per Elly Schlein che pure conosco e con la quale qualche volta ho parlato”. Il giornalista le chiede cosa le manchi, e Elodie risponde altrettanto categorica: “Carisma“.

Poi argomenta: “Senza carisma è complicato farsi ascoltare” e le rimprovera di perdere “forza e credibilità” quando dice che “il suo compito” è qualcosa di passaggio e che “sogna di fare la regista”. Il carisma che manca a Elly Schlein, secondo Elodie, appartiene piuttosto a Giorgia Meloni: “Si vede che crede in quello che fa”.

L’attacco al programma di Fratelli d’Italia

Chi ha memoria conosce per forza di cose le posizioni di Elodie su Giorgia Meloni e il suo partito. La cantante, ad esempio, aveva già espresso il suo dissenso nell’estate 2022, pochi mesi prima delle elezioni che hanno decretato la vittoria di Fratelli d’Italia e l’ascesa della segretaria al soglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Elodie aveva preso come esempio il programma del partito del 2018, con riferimenti alla difesa della famiglia naturale e alla tutela dell’identità dal processo di islamizzazione. “A me sinceramente fa paura”, aveva detto. Ma non è tutto.

Le polemiche contro Giorgia Meloni

A più riprese Elodie si è fatta portavoce della lotta al patriarcato, ma in occasione di un’intervista contestuale alla sua partecipazione al calendario Pirelli aveva rivendicato la “libertà di essere sexy” ma aveva anche attaccato duramente Giorgia Meloni.

La cantante l’aveva accusata di essere una delle spinte propulsive delle tante critiche ricevute dopo la sua scelta di esporsi, ma anche di essere la principale portavoce contro l’aborto e i matrimoni gay: “Come può permettersi di fare una cosa del genere? Il nostro è un Paese democratico, dovremmo ricordarcelo sempre”.

Quindi Fratelli d’Italia aveva risposto. La senatrice Susanna Donatella Campione della commissione bicamerale femminicidio aveva accusato Elodie di “contrabbandare l’esibizione del corpo come attività intellettuale” e l’aveva invitata a risparmiare “i sermoni vecchia maniera”.