La replica di Fratelli D'Italia contro Elodie dopo l'attacco al governo Meloni: "Ci risparmi i sermoni"

Dopo lo sfogo di Elodie contro il governo Meloni sulla libertà delle donne e l’intolleranza, la replica di Fratelli d’Italia non si è fatta attendere. In una nota ripresa da agenzie e quotidiani nazionali, infatti, la senatrice Susanna Donatella Campione della commissione bicamerale femminicidio ha risposto alle affermazioni della cantante invitandola a pesare le considerazioni e le opinioni, non senza parole al vetriolo.

Fratelli d’Italia contro Elodie

Ansa riporta una nota della senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, componente della commissione bicamerale femminicidio, che ha replicato alle affermazioni di Elodie contro il governo di Giorgia Meloni.

La cantante, voce di ‘Andromeda’, è stata scelta per posare per il calendario Pirelli e ha rivendicato la “libertà di essere sexy“, dichiarandosi pronta alle critiche che arriveranno, secondo il suo pensiero a seguito di una volontà di censura che è figlia di “un problema di diritti acquisiti minacciati“, un clima che sarebbe proprio della politica promossa da Fratelli d’Italia.

Fonte foto: ANSA Susanna Donatella Campione, la senatrice di Fratelli d’Italia che ha replicato contro Elodie dopo le dichiarazioni sul governo di Giorgia Meloni

Secondo la senatrice Campione “è triste che una donna attacchi in modo così violento un’altra donna solo perché è presidente del Consiglio e non la pensa come lei”, per questo dichiara che la cantante “prima della libertà del corpo dovrebbe difendere la libertà di pensiero”, accusandola di “inveire rabbiosamente” contro chi non rispecchia i suoi ideali.

Ancora, Campione accusa Elodie Di Patrizi di “contrabbandare l’esibizione del corpo come attività intellettuale” e di “far passare un servizio fotografico per un’attività metafisica”. Piuttosto, sempre secondo la senatrice, anziché parlare di “mancanza di libertà delle donne” Elodie dovrebbe “guardarsi più attentamente intorno”.

A questo punto fa l’esempio di Daria Perrotta, “prima donna nella storia d’Italia a essere stata nominata giorni fa capo della Ragioneria Generale dello Stato”.

“Ci risparmi i sermoni vecchia maniera”

Infine, la senatrice invia a Elodie un ultimo affondo. Se la cantante “vuole far parlare il suo corpo per esprimersi liberissima di farlo”.

Allo stesso tempo conclude: “Per favore ci risparmi i sermoni vecchia maniera, ormai superati, sulle donne che si esprimono con la preparazione, la cultura e il libero pensiero”.

Cos’ha detto Elodie contro Giorgia Meloni

Il casus belli delle dichiarazioni della senatrice Campione, come già detto, è nelle dichiarazioni che Elodie ha rilasciato in un’intervista a Repubblica proprio in occasione del servizio fotografico per il calendario Pirelli.

La cantante, a proposito di libertà di scelta, matrimonio gay e aborto, considera un “atteggiamento imperdonabile” il fatto che “sia una donna” ad attaccare tali realtà. Secondo Elodie il consenso al centrodestra nasce “perché c’è paura”, dunque la classe politica sfrutterebbe la pancia del Paese.