Elly Schlein attacca Giorgia Meloni sul caso Santanchè: "Deve farla dimettere, ha mentito in Parlamento"

“Il Partito Democratico continua con fermezza a chiedere le dimissioni della ministra Santanchè“, queste le parole usate da Elly Schlein con i giornalisti durante la Festa dell’Unità di Roma. La segretaria dei dem ha ribadito la sua posizione nei confronti di Daniela Santanchè.

Elly Schlein si rivolge nuovamente a Giorgia Meloni affinché il premier intervenga contro la titolare del Turismo dopo l’informativa consegnata a Palazzo Madama. Informativa in cui, secondo un parere condiviso tra il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, la Santanché avrebbe mentito.

Nei giorni scorsi Giorgia Meloni ha fatto sapere che “un avviso di garanzia non determina le dimissioni di un ministro”, anche se secondo ‘Repubblica’ il presidente del Consiglio avrebbe già pronto un nome per sostituire la Santanchè.

Per Elly Schlein, tuttavia, non è sufficiente. La segretaria del PD ai giornalisti presenti alla Festa dell’Unità di Roma ha detto: “Non è sufficiente finché la ministra Santanchè non si dimette o finché la presidente del Consiglio non la fa dimettere. Le gravità di quello che è emerso, soprattutto del fatto che è venuta in Parlamento, davanti all’aula, a dire delle cose false“.

Quindi: “Abbiamo chiesto che altri ministri competenti per materia di venire a chiarire i contorni di questa vicenda: il Partito Democratico continua con fermezza a chiedere le dimissioni della ministra Santanchè”.