Giorgia Meloni è pronta a sostituire Daniela Santanchè: Gianluca Caramanna possibile sostituto al Turismo

Giorgia Meloni arriva allo scontro con la magistratura per difendere Daniela Santanchè, ma intanto prepara una via di uscita per non rimanere impigliata nelle vicende legali della sua ministra. La premier non ha intenzione di sacrificare la stabilità del Governo sull’altare del garantismo a tutti i costi dei suoi componenti. E lo fa sapere a chi gli sta vicino: “Non pensino di farmi fare la fine di Silvio Berlusconi” avrebbe detto ai suoi collaboratori più stretti, secondo quanto riportato da ‘Repubblica’.

La nota di Palazzo Chigi

Se da una parte Palazzo Chigi interviene con una dichiarazione non firmata sui casi Delmastro e Santanchè che stanno scuotendo il Governo, dall’altra la premier non sarebbe contenta della gestione della vicenda da parte della ministra.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè

“In un procedimento in cui gli atti di indagine sono secretati è fuori legge che si apprenda di essere indagati dai giornali – si legge nella nota attribuita a fonti di Palazzo Chigi – curiosamente nel giorno in cui si è chiamati a riferire in Parlamento, dopo aver chiesto informazioni all’autorità giudiziaria”.

“Quando questo interessa due esponenti del governo in carica è lecito domandarsi se una fascia della magistratura abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione. E abbia deciso così di inaugurare anzitempo la campagna elettorale per le elezioni europee” scrivono dalla Presidenza del Consiglio.

L’avviso di garanzia

La nota anonima diffusa alla stampa nel pomeriggio di giovedì 6 luglio mette in dubbio, infatti, la correttezza dell’operato della magistratura per la divulgazione della notizia dell’indagine su Daniela Santanchè.

Ma il presidente del Consiglio sa anche che affermare durante l’informativa in Senato sul proprio “onore” di non aver ricevuto nessun avviso di garanzia è stata da parte della ministra una mossa azzardata.

Secondo quanto fatto sapere da fonti qualificate del Tribunale di Milano, la secretazione del nome della responsabile del Turismo è del giorno successivo all’iscrizione, ossia il 6 ottobre ed è ‘scaduta’ tre mesi dopo.

Indagata nell’inchiesta per bancarotta e falso in bilancio, Daniela Santanchè non ha proceduto al deposito della nomina formale dei suoi legali, fattore che avrebbe ritardato la notifica dell’avviso di garanzia. Ma prima dell’informativa la ministra avrebbe potuto verificare se destinataria di un’indagine a suo carico.

Il possibile sostituto di Santanchè

Per questo, secondo le ricostruzioni di ‘Repubblica’, sul taccuino di Giorgia Meloni ci sarebbe già il nome del sostituto della ministra del Turismo.

Il piano della premier sarebbe già pronto: se dovesse arrivare la chiusura delle indagini e il rinvio a giudizio, sarebbe lei stessa, innanzitutto, a prendere per sé la delega.

Da cedere poi in un secondo momento a un esponente del suo partito, o uno di Forza Italia nell’orbita di Fdi. Il primo della lista sarebbe Gianluca Caramanna, deputato e già consulente del Turismo così come di tutti gli assessori regionali di FdI del settore. Sarebbe lui l’indiziato numero uno a prendere il posto di Daniela Santanchè, se non come ministro almeno come superconsulente.