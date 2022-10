Elia Putzolu, chi era il foreign fighter morto in Ucraina che combatteva con i filorussi

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un foreign fighter italiano arruolato a fianco dell’esercito russo, Elia Putzolu, è stato ucciso in Ucraina, mentre combatteva sul fronte di Donetsk. Il 28enne era un acceso sostenitore della community online italiana “Fort Rus”, seguace delle posizioni russe più estremistiche. Da tempo viveva nei dintorni della città di Rostov e si era unito alle milizie russe dell’autoproclamata repubblica, annessa da Putin a seguito dei referendum.

Chi era Elia Putzolu

Come riportato da Repubblica, Elia Putzolu, nato a Siena, si era trasferito a Milano dove lavorava in un bar e frequentava i centri sociali, prima di decidere di partire per l’Ucraina.

Decise di lasciare l’Italia e partire per il Donetsk nel 2019, per arruolarsi nelle milizie della Dnr, che combattevano al fianco dei russi contro Kiev per rivendicarne l’autonomia. Da anni risulta residente nella città di Taganrog.

Nei racconti fatti nei mesi scorsi sul campo, aveva detto che a convincerlo a partire per difendere i popoli russi erano stati i racconti della nonna, originaria dell’Unione Sovietica.

Secondo l’ultima ricostruzione gli italiani impegnati nel conflitto in Donbass sono 17, nove nelle file degli ucraini e 8 con Mosca, sia militanti dell’estrema destra sia di sinistra.

Gli altri foreign fighter italiani morti in Ucraina

Putzolu è il terzo italiano morto nella guerra in Ucraina, dopo Edi Ongaro, 45enne veneto, partito nel 2015 anche lui per combattere per i filorussi e ucciso il 30 marzo e Benjamin Giorgio Galli, 27 anni, originario della provincia di Varese, morto meno di un mese fa, a fianco delle forze ucraine.

A differenza di Ongaro, il 28enne non non era noto ai servizi segreti italiani in quanto in questi anni non si era distinto né in guerra né per quanto riguarda attività di proselitismo in Italia.

L’intervento dell’intelligence

L’ambasciata italiana e gli apparati di intelligence si sono mobilitati sin da ieri per cercare di recuperare la salma e stanno cercando di ricostruire la vicenda di Elia Putzolu per capire in quali circostanze ha perso la vita.

Il 28enne potrebbe essere morto nei dintorni di Bakmut, l’unica località dell’est dell’Ucraina dove le forze filo Mosca sono in avanzata rispetto all’esercito di Kiev.