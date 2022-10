Giulia Schiff, la 23enne arruolata in Ucraina è tornata in Italia: il messaggio per il governo italiano

Giulia Schiff è tornata in Italia, anche se per un breve periodo. Una volta ritornata nella sua terra ha subito partecipato alla manifestazione romana a sostegno dell’Ucraina, per la quale si è arruolata per fronteggiare la minaccia della Russia.

Giulia Schiff è tornata in Italia

Giulia Schiff, veneziana di 23 anni, è partita per combattere con l’esercito ucraino nel marzo 2022, pochi giorni dopo lo scoppio della guerra iniziata con l’operazione militare speciale avviata da Vladimir Putin.

Giulia ha scelto di arruolarsi con le Forze Speciali di Kiev dopo l’espulsione dall’Aeronautica Militare avvenuta a seguito delle sue denunce di atti di nonnismo nei suoi confronti.

Fonte foto: IPA Giulia Schiff alla manifestazione romana a favore dell’Ucraina

In questo periodo è tornata nel suo Paese ma presto tornerà a combattere contro la Russia sul fronte ucraino.

La manifestazione a Roma e il discorso contro il governo italiano

Domenica 16 ottobre Giulia Schiff ha partecipato alla manifestazione a sostegno dell’Ucraina organizzata dall’Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia in piazza Madonna di Loreto.

La sua presenza è stata accolta da tutti i partecipanti, ai quali Giulia ha detto: “Sto ritrovando con voi il riconoscimento che non ho avuto finora in Italia. Lo sto ritrovando in mezzo a voi qui a Roma. Penso che l’Italia abbia perso un ottimo militare. Finora non ho visto nessuna arma italiana”.

Ancora: “Se ho mai ucciso qualcuno? Non posso parlarne, ma comunque faccio il soldato“.

Inoltre, Giulia Schiff ha precisato di lavorare in “attività di ricognizione”, quindi “oltre la prima linea”.

L’espulsione dall’Aeronautica Militare

Nata a Mira 23 anni fa, Giulia Schiff nel 2019 aveva fatto parlare di sé per aver denunciato atti di nonnismo e mobbing accusati durante il battesimo del volo.

In quel periodo Giulia era un’allieva dell’Accademia di Pozzuoli. Ne seguì una battaglia legale conclusasi con l’espulsione della 23enne dall’Aeronautica Militare per “inattitudine militare e professionale”.

La giovane di Mira non si è mai arresa e per questo, poco tempo tempo, ha scelto di arruolarsi in Ucraina per combattere accanto alle Forze Speciali.