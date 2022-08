Elezioni, Rita Dalla Chiesa difende Berlusconi dalle accuse di mafia: cosa ha detto l'ex conduttrice di Forum

Tra i candidati vip alle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022, spicca il nome dell’ex conduttrice di Forum Rita Dalla Chiesa. In lista con Forza Italia, è lei stessa a raccontare la sua discesa in campo e al contempo a difendere Silvio Berlusconi dalle accuse di mafia che lo hanno coinvolto nel corso degli anni.

Rita Dalla Chiesa candidata con Forza Italia

La popolare conduttrice è stata chiamata a candidarsi alla Camera in Liguria (come capolista) e con Forza Italia in Puglia. Le sue simpatie per Silvio Berlusconi sono note da tempo, ma persino lei è rimasta stupita dalla proposta, arrivata a Ferragosto.

“Mi hanno mandato dei messaggi Licia Ronzulli e Antonio Tajani. Poi mi ha chiamata il Presidente e non ho potuto dirgli di no” ha detto durante un’intervista a Quotidiano Nazionale. Ha poi rigettato i sospetti di essere una “paracadutata”, perché “la Puglia è una terra che frequento e amo da sempre”.

Fonte foto: IPA Rita Dalla Chiesa, 74 anni, si è candidata alla Camera

Ha già messo gli occhi sul settore della cultura e delle forze dell’ordine, dal momento che “sono nata in caserma, conosco le loro problematiche, i sacrifici, la fatica”.

Le accuse di mafia a Berlusconi? “Non ci ho mai creduto”

Il passaggio più interessante dell’intervista è quello che riguarda la domanda sulla vicinanza di Silvio Berlusconi ad esponenti mafiosi. Solo pochi giorni è stato acclarato dai giudici della corte d’assise d’appello di Palermo che la Trattativa Stato-Mafia c’è stata, ma anche che “i carabinieri volevano solo fermare le stragi” e soprattutto che Marcello Dell’Utri “Aveva contatti con i boss, ma non c’è prova che abbia trasmesso le minacce a Berlusconi”.

Rita Dalla Chiesa non teme alcun imbarazzo a candidarsi al suo fianco da figlia di uno dei grandi simboli dell’antimafia: “Ho conosciuto bene il Presidente, e l’ho difeso con le unghie e con i denti. È sempre stato assolto. Hanno avuto paura di lui solo quando è entrato in politica. Non ho mai creduto a queste accuse e non ci crederò mai“.

L’ex conduttrice di Forum prende le distanze anche da chi ritiene che in Forza Italia ci siano siano “tutti razzisti, tutti contro i gay. Intendo battermi, all’interno di Forza Italia, per la questione dei diritti civili, contro la caccia e, anche se so che non sarà facile, sulla questione del fine vita”.

Il parere su Marcello Dell’Utri e gli ex Forzisti

Il passaggio da Berlusconi a Dell’Utri, ex senatore prima condannato a 12 anni di reclusione a conclusione del processo sulla Trattativa Stato-mafia e quindi assolto nel settembre 2021 per non avere commesso il fatto, è immediato.

“L’ho incontrato tanti anni fa. L’ho trovato una persona molto colta ed educata – ha detto la Dalla Chiesa, per poi aggiungere – Credo che abbia pagato più di quello che avrebbe dovuto, mentre uno come Andreotti è sempre stato salvato da tutti, ma da me no. E qui chiudo”.

Sull’esodo che ha coinvolto Forza Italia dopo la caduta del Governo Draghi, si è detta dispiaciuta per l’addio di Mariastella Gelmini e Mara Carfagna: “Credo che abbiano dato un dolore al Presidente. Io non tradirei mai”.