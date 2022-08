Rita Dalla Chiesa candidata con Forza Italia alle elezioni politiche: niente Gf Vip, la scelta di Berlusconi

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Dalla tv al Parlamento, rinunciando anche al Grande Fratello Vip. Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto ucciso dalla mafia nel 1982 e storica conduttrice di Forum, fortunata trasmissione di Rete 4, sarà candidata alla Camera in Liguria (come capolista) e anche in Puglia, nel collegio Molfetta-Bari. Insomma, potrebbe diventare una deputata.

Rita Dalla Chiesa candidata con Forza Italia

Tutti i nomi dei candidati nelle varie liste dei partiti dovranno essere presentati entro le ore 20 di lunedì 22 agosto.

Ci sarà anche quello di Rita Dalla Chiesa: la conduttrice è candidata come capolista al proporzionale della Camera in Liguria, ma anche in Puglia, dove avrà un collegio uninominale blindato (Molfetta-Bari). Dietro di lei Michele Boccardi, Maria Tiziana Rutigliani e Domenico Damascelli.

Dalla Chiesa correrebbe anche come capolista in Liguria, secondo quanto riferito dal Secolo XIX.

Capolista al Senato al proporzionale (Foggia-Andria-Bari-Taranto-Lecce) ci sarà invece la senatrice Licia Ronzulli, fedelissima di SilvioBerlusconi (che nel frattempo ha ‘promosso’ Giorgia Meloni premier).

La mossa di Berlusconi: niente Gf Vip per Rita Dalla Chiesa

La candidatura di Rita Dalla Chiesa alle prossime elezioni metterebbe a tacere ogni ipotesi su una sua presunta partecipazione al prossimo Grande Fratello Vip.

Fonte foto: IPA Rita Dalla Chiesa

La stessa si era detta disponibile a prendere parte al reality condotto da Alfonso Signorini.

Al momento, in merito alla sua candidatura, Rita Dalla Chiesa non ha rilasciato dichiarazioni sui suoi social.

La candidatura a sindaca di Roma

Non è la prima volta che la politica flirta con Rita Dalla Chiesa.

Nel 2016, infatti, l’ex conduttrice di Forum era stata individuata come possibile candidata a sindaca di Roma per il centrodestra.