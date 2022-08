Elezioni, la corsa per depositare i simboli al Viminale: quali saranno i primi sulla scheda

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

È iniziata questa mattina alle 8 la fila al Viminale per poter depositare i simboli dei partiti e dei movimenti che intendono correre alle elezioni politiche anticipate del prossimo 25 settembre. Una ‘lotta’ decisiva per i posti sulla scheda elettorale: i simboli dei partiti che verranno accettati vengono infatti inseriti sulla scheda seguendo lo stesso ordine di presentazione.

Elezioni, i primi simboli depositati

La corsa per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre entra nel vivo. Dalle prime ore di questa mattina alcune forze politiche sono in fila davanti al Ministero dell’Interno per poter essere le prime a consegnare il proprio contrassegno.

È possibile depositare i simboli dei partiti che intendono correre alla prossima tornata elettorale dalle 8 di oggi, venerdì 12 agosto, fino alle 16 di domenica 14 agosto.

Secondo quanto riporta l’Ansa, le prime tre forze politiche a presentare il proprio contrassegno sono stati il Partito liberale Italiano, il Maie (Movimento associativo italiani all’estero) e il Sacro Romano Impero cattolico.

Tra i partiti principali, ai primi posti della fila al Viminale per la presentazione dei simboli ci sono Italia Viva e Azione che corrono con un unico contrassegno, al settimo posto, e la Lega al nono.

Elezioni, i simboli già resi noti

Sono numerosi i simboli dei partiti che correranno alle elezioni politiche già resi noti. Per il centrodestra ci sono Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, ognuno con il suo simbolo, e la lista centrista Noi Moderati, che raccoglie Noi con l’Italia di Lupi, Italia al centro di Toti e Coraggio Italia di Brugnaro.

Nel centrosinistra il Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra di Bonelli e Fratoianni e Impegno Civico di Di Maio e Tabacci.

Poi la lista che vede insieme Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi, Unione Popolare con De Magistris; Referendum e Democrazia di Marco Cappato. E ancora Italexit di Paragone e la lista del sedicente medico Panzironi, ‘Rivoluzione Sanitaria’.

Elezioni, le regole per presentare i simboli dei partiti

Sul portale Eligendo del Viminale sono presenti le istruzioni e le regole per la presentazione e il deposito delle candidature. Vediamo le principali.

Il contrassegno della lista deve essere consegnato a mano agli uffici del Viminale su supporto digitale oppure in forma cartacea, in triplice copia.

È vietato presentare simboli che riproducono immagini o soggetti religiosi e che fanno riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista. È inoltre vietato presentare “contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti”.

Oltre al simbolo deve essere consegnato anche lo statuto o, in mancanza dell’iscrizione al registro, una dichiarazione “in cui vengono indicati gli elementi minimi di trasparenza”, cioè l’indicazione degli organi del partito, della loro composizione e delle relative attribuzioni.

I partiti devono depositare anche l’eventuale dichiarazione di collegamento tra loro, che dovrà essere reciproca, e il programma elettorale con l’indicazione del capo della forza politica.

Elezioni, quando verranno presentate le liste

C’è invece ancora tempo per le forze politiche per definire e comporre le liste elettorali in vista delle elezioni del 25 settembre. Le liste andranno presentate al Viminale a partire dalle 8 di domenica 21 agosto fino alle 20 di lunedì 22 agosto.

Il giorno successivo gli uffici circoscrizionali verificheranno l’ammissibilità delle liste e nelle 48 ore successive quelle escluse potranno presentare ricorso, sul quale si deciderà entro i due giorni successivi.