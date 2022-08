Calenda - Renzi, c'è l'accordo: nasce il terzo polo. Italia Viva e Azione insieme al voto del 25 settembre

L’incontro decisivo in programma per oggi ha partorito l’accordo tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, i leader, rispettivamente, di Azione e Italia Viva. Nasce così quello che gli autori dell’accordo chiamano il “terzo polo”, collocato politicamente al centro.

“Nasce oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al ‘bipopulismo‘ di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato Draghi”. Così Carlo Calenda. “Abbiamo deciso di provarci. Il 25 settembre troverete sulla scheda elettorale anche questa possibilità: non accontentatevi dei meno peggio, mandate in Parlamento persone di qualità“, gli ha fatto eco Renzi.

“Io sono il leader di questa campagna elettorale ovviamente, rimane l’autonomia dei parti che però definiscono di fare i gruppi insieme, dopo l’elezioni. Ci sarà una lista unitaria”, ha spiegato il leader di Azione.

Calenda – Renzi, c’è l’intesa: ancora da definire gli ultimi dettagli, ad esempio il logo

Renzi e Calenda dovranno tuttavia definire gli ultimi dettagli: ad esempio il simbolo, che dovrebbe avere il nome del leader di Azione in primo piano, un aspetto che avrebbe creato qualche mal di pancia tra le fila di Italia Viva.

Ancor prima di una presentazione ufficiale arrivano le bordate da Forza Italia. “L’improvvisato accordo siglato in extremis tra un ex segretario e un ex ministro del Pd sbandierato come la nascita del terzo polo – ha dichiarato Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Fi – in realtà è solo una costola della sinistra pronta a tornare alla casa madre al primo richiamo della foresta”.

“Che una proposta politica di questo segno – ha continuato – possa essere attrattiva per gli elettori di Forza Italia è dunque un’illusione ottica destinata a scontrarsi con la realtà“.

Fonte foto: ANSA Carlo Calenda, leader di Azione.

Terzo polo, quanto vale e cosa dicono i sondaggi. Le percentuali di Iv e Azione

Nei sondaggi dello scorso venerdì 4 agosto (Supermedia Youtrend/Agi), riguardanti le preferenze degli italiani chiamati al voto nazionale il 25 settembre, Azione e +Europa insieme erano dati al 5% totale.

Nel frattempo tutto è cambiato, perché +Europa ha mantenuto fede al patto siglato con il Partito Democratico, mentre Calenda ha preferito tagliare i ponti dell’accordo precedentemente sottoscritto con Letta e non correre con il centrosinistra.

La stessa rilevazione dava Italia Viva al 2,7%.

Calenda al 2%? Quale rilevazione lo dice. La risposta dell’europarlamentare in tv

Secondo un sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24, invece, dopo lo strappo con il Partito Democratico, la formazione dell’europarlamentare raggiungerebbe appena il 2%.

“Noi al 2%? Il dato è di Youtrend, che è il sondaggista di +Europa e del Pd. Sono gli unici sondaggisti che fanno rilevazioni mentre nessuno rileva perché la gente è sulla spiaggia”, è stato il commento del leader di Azione su Rai 3.

“Qualcuno – ha continuato l’eurodeputato in tv – diceva che questo polo potrebbe arrivare al 15%, domani un altro dirà un’altra cosa. Non me ne importa niente, manca un mese alle elezioni, facciamola più semplice, aspettiamo le elezioni“.