Elezioni, caos a Palermo: seggi bloccati, non ci sono i presidenti. L'ira di Salvini: "Furto della democrazia"

Caos a Palermo. Ieri sera, a meno di dodici ore dall’apertura dei seggi per le elezioni comunali del capoluogo siciliano, si era ancora in alto mare: mancavano all’appello un centinaio di presidenti di seggio. Non solo: a mancare in alcune sezioni pure le schede. Come riferisce Il Corriere della Sera, stamane, alle 7, quando cioè avrebbero dovuto aprire tutte le urne, la situazione non è stata del tutto risolta. E infatti 50 sezioni non hanno aperto in quanto c’erano da rintracciare ancora una cinquantina di presidenti per insediare il seggio. Intorno alle ore 10, c’erano da trovare ancora 30 presidenti.

Palermo, caos ai seggi che sono rimasti senza presidenti

“Abbiamo lavorato tutta la notte per reperire presidenti — ha spiegato Antonio Le Donne, segretario generale del Comune di Palermo — attualmente circa 50 seggi non sono ancora aperti ma stiamo notificando altrettante nomine”.

Che non tutto stava filando liscio lo si è capito nelle scorse ore. Ieri, sabato 11 giugno, in diverse sezioni all’interno delle scuole non si sono potuti insediare regolarmente i seggi proprio perché non erano stati reperiti in tempo i presidenti.

“Denunciati i presidenti di seggio disertori”

I presidenti di seggio che a Palermo non si sono presentati per la costituzione regolare dell’ufficio sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Lo scrive l’Agi, che ha interpellato fonti del Comune di Palermo. Essi, precisa la fonte, potevano non presentarsi al seggio solo per “gravi motivi”.

Allarme già da venerdì

In realtà l’allarme era risuonato prepotentemente già nella giornata di venerdì, quando il comune di Palermo aveva lanciato l’appello agli ordini professionali di avvocati e dottori commercialisti per trovare professionisti a cui affidare il ruolo di presidenti. Così è iniziata una mobilitazione in extremis che però non è riuscita a tappare tutti i buchi. Altrimenti detto, alcuni seggi sono rimasti scoperti.

Palermo, elezioni in concomitanza con la partita di calcio: sarebbe stato meglio rimandare il match?

Inoltre, stasera si disputerà allo stadio “Renzo Barbera” la finale di play off serie C tra Palermo e Padova. In palio c’è la promozione in serie B. Allo stadio si prevede il tutto esaurito. Oltre ai tifosi che tiferanno la squadra da vicino, ci saranno quelli che seguiranno l’evento da casa, in tv.

Il fatto che il match sia cascato nel giorno delle elezioni aveva suggerito la possibilità di un rinvio della partita. Si era previsto infatti che la concomitanza dei due eventi potesse innescare diverse defezioni da parte di alcuni tifosi pronti a rinunciare alla nomina a scrutatore o presidente di seggio così da poter seguire l’incontro calcistico ed, eventualmente, festeggiare la promozione in serie B. La Prefettura, alla fine, ha deciso di non rimandare la partita.

Salvini: “Furto della democrazia”

“Nella città del presidente Mattarella ci sono decine di seggi, circa 40, ancora non aperti dopo tre ore dall’apertura del voto, neanche nel quarto mondo è mai capitata una roba del genere, è grave per le comunali e per il referendum. Neanche alle elezioni condominiali c’è questo pressappochismo, questo è un furto di democrazia”. Così Matteo Salvini all’arrivo al seggio elettorale di via Martinetti a Milano.

“Per non essere molesto ho aspettato per chiamare Mattarella, ma ci sono migliaia di cittadini che non possono votare – ha aggiunto Salvini -. I casi sono due: o allunghi orario del voto stasera o lo fai domani. Non pensavo che nel 2022 saremmo arrivati a questo. Sta succedendo inoltre nella più grande città al voto non in un Comune di 500 abitanti: stanno rubando il voto a migliaia di persone”.