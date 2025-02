Eleonora Giorgi in clinica ringrazia Bianca Balti: "Mi tengono in vita perché succeda il più tardi possibile"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Eleonora Giorgi è ricoverata da giorni in una clinica romana. Colpita da un tumore al pancreas incurabile, sta facendo la terapia del dolore: “Mi tengono in vita“, ha detto, “perché tutto succeda il più tardi possibile”. L’attrice ha poi ringraziato Bianca Balti per averla ricordata a Sanremo 2025.

Eleonora Giorgi ricoverata in clinica

Da giorni Eleonora Giorgi, 71 anni, è ricoverata in una clinica a Roma, a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute.

“Dopo l’ultima crisi di tre settimane fa il mio oncologo ha deciso di ricoverarmi”, ha raccontato in una intervista al Corriere della Sera la celebre attrice.

“Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare, in preda ai dolori. Qui ho recuperato le forze”, ha spiegato.

Anche se non riesce più a camminare, l’attrice ha detto che non le piace essere chiamata guerriera: “Mi sento più una archivista che cerca di mettere ordine nel caos”.

“Mi tengono in vita perché succeda il più tardi possibile”

Giorgi ha scelto tempo fa di rendere pubblica la sua malattia, un tumore al pancreas incurabile scoperto all’indomani del settantesimo compleanno.

“Sono un personaggio da quando ho 20 anni, ho condiviso tutto. Non c’è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi”, ha detto.

L’attrice ha spiegato che sta facendo la terapia del dolore, con morfina e cortisone.

“Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile”, ha raccontato. “Ogni giorno è un regalo“.

Eleonora Giorgi ringrazia Bianca Balti

Eleonora Giorgi ha raccontato di passare queste giornate “in una piccola Guantanamo”, con “tre cicli di terapie, dalle 7 del mattino alle 7 di sera. Poi il silenzio”.

L’attrice ha detto che il momento peggiore della giornata è la notte, che passa sveglia.

“Mi ha fatto compagnia Sanremo“, ha aggiunto. L’attrice ha voluto ringraziare Bianca Balti per averla ricordata dal palco dell’Ariston: “Le auguro di guarire presto, fa male vedere una donna giovane soffrire”.