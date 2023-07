Elenco treni garantiti Italo e Trenitalia per lo sciopero del 13-14 luglio: sabato 15 caos anche per gli aerei

Luglio rovente per i viaggiatori e non solo per le temperature tropicali: confermato lo sciopero nazionale di 24 ore del personale Trenitalia e Italo previsto per giovedì 13 e venerdì 14 luglio. E il giorno seguente anche il personale aereo andrà in agitazione.

Sciopero dei treni 13 luglio 2023

Lo sciopero dei treni durerà 23 ore: lo stop parte alle 3 del mattino di giovedì 13 luglio per finire alle 2 am di venerdì 14 luglio.

A incrociare le braccia i lavoratori delle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. Fonte foto: ANSA

Lo sciopero è stato indetto contro “le criticità nella vertenza sindacale” anche “dopo la prima azione di sciopero dello scorso 14 aprile”.

I sindacati invocano “un adeguato piano di assunzioni” e “una mitigazione dei carichi di lavoro nella programmazione dei turni degli equipaggi”.

I viaggiatori sono invitati a informarsi in merito ai treni garantiti perché, come annunciato da Trenitalia, lo sciopero potrebbe avere un “impatto significativo” sulla circolazione con “cancellazioni totali e parziali”.

Ritardi e cancellazioni potranno “verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero”.

Sciopero: treni garantiti

Nonostante l’agitazione è possibile viaggiare, anche se con prevedibili disagi, su alcuni treni garantiti.

Treni garantiti Trenitalia

Da un link predisposto da Trenitalia è possibile scaricare un Pdf con l’elenco dei treni garantiti in 13 e 14 luglio.

In fondo a questa pagina è possibile verificare i treni regionali garantiti in caso di sciopero. Si ricorda che all’agitazione aderisce anche il sindacato Ugl Ferrovieri della regione Abruzzo.

Treni garantiti Italo

In questo Pdf c’è la lista dei treni Italo garantiti nello sciopero del 13 e 14 luglio.

Treni garantiti Trenord

Qui la lista dei treni garantiti da Trenord nello sciopero del 13 e 14 luglio.

Sciopero aerei 15 luglio 2023

Archiviata l’agitazione delle ferrovie, le contestazioni si spostano nel comparto aereo dove diverse sigle sindacali hanno confermato lo stop dalle 10:00 alle 18:00 per il personale di terra degli aeroporti. I sindacati invocano il rinnovo dei contratti scaduti da 6 anni.

Previsti altri due scioperi aerei nello stesso giorno: dalle 10:00 alle 18:00 si asterranno dal lavoro i piloti e gli assistenti di volo Vueling aderenti a Filt Cgil.

E dalle 12:00 alle 16:00 incroceranno le braccia i piloti di Malta Air.

Matteo Salvini sugli scioperi

Prosegue dunque l’ondata di scioperi. Chi viaggia per turismo o per lavoro o studio è già reduce da un giugno difficile durante il quale, fra gli altri, si sono già visto uno sciopero del trasporto aereo e alcuni scioperi dei treni.

“Bisogna usare buon senso e non c’è decreto per quello e sto pensando agli scioperi nel cuore di luglio, giovedì quello dei treni e sabato quelli degli aerei: io non ci sto dormendo la notte”, ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

“Oggi ho sentito le imprese, domani sentirò i sindacati. Prenderò una decisione entro stasera perché tutti usino il buon senso e le parti si mettano intorno a un tavolo, perché datori e lavoratori cerchino una soluzione per tutti”.

“Lasciare a piedi migliaia di turisti e lavoratori nel pieno del boom turistico sarebbe una cosa inaccettabile”, ha concluso Salvini.