Durante l'attentato a Mosca un guardarobiere 15enne ha salvato oltre 100 persone guidandole verso l'uscita

Dopo il dolore e lo sgomento per l’attentato al Crocus City Hall di Mosca, la Russia celebra oggi il suo eroe: si chiama Islam Khalilov il giovanissimo guardarobiere che ha portato in salvo oltre 100 persone guidandole attraverso i corridoi della struttura fino all’uscita. Solo dopo essersi accertato che tutti fossero al sicuro, Islam ha pensato a portare in salvo anche sé stesso.

Chi è Islam Khalilov

Islam Khalilov ha 15 anni, è uno studente delle superiori, gioca fra le leve giovanili dello Spartak e per guadagnare qualcosa di tanto in tanto lavorava come addetto al guardaroba part time al Crocus City Hall.

Al momento della strage al Crocus City Hall, Islam era in servizio. Nel fuggi fuggi generale ha guidato oltre 100 persone in preda al panico attraverso uno stretto passaggio fino alle porte che conducevano alla salvezza. Poi è uscito anche lui.

Cosa ha fatto il giovane durante l’attentato a Mosca

In uno dei video della strage si vede Islam guidare un gruppo di spettatori verso una porta che conduce a un edificio adiacente il teatro. Nel video Islam dice a tutti di andare “verso l’Expo”, cioè il palazzo che ospita un’altra manifestazione.

Il video l’ha girato lo stesso Islam, autoriprendendosi con la videocamera interna dello smartphone. Un altro frame mostra poi un gruppo di persone che attraversano un corridoio. Mentre ci si interroga sull’autenticità del filmato, Mosca ha già il suo eroe: un giovane di religione islamica, come chi ha rivendicato l’attacco.

Questo il racconto del ragazzo: “All’inizio ho sentito dei suoni strani provenire dal primo piano. Ho pensato che fosse arrivato un gruppo rumoroso”. Poi la doccia fredda: “Ho realizzato che se non avessi reagito subito avrei perso la mia vita e quella di molti altri”.

Islam si è dunque messo a gestire i flussi di persone: “Di qua, di qua, andate tutti in quella direzione, verso l’Expo, verso l’Expo”.

Prima dell’assunzione aveva seguito un corso di salvataggio: “Al tempo ci avevano spiegato cosa fare in caso di emergenza, per questo sapevo dove portare le persone per metterle al sicuro”. Islam ha visto la morte con i suoi occhi: “Hanno sparato a un uomo di fronte ai miei occhi. Non riesco a pensare ad altro”.

Premi e onori per Islam Khalilov

Domenica 24 marzo lo Spartak ha voluto premiare il giovane eroe con una maglietta e con l’abbonamento alle partite del club. Il rapper russo Morgensten ha annunciato che donerà a Islam un milione di rubli per premiare il suo atto di eroismo. La somma ammonta a circa 10.000 euro.

Ravil Gaiunutdin, leader spirituale dei musulmani russi, onorerà Islam nella preghiera del venerdì nella moschea di Mosca. Intanto dopo il cordoglio e la celebrazione degli atti di eroismo, la Russia si prepara alla vendetta.