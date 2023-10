Dramma a Castel Frentano, violenta lite in famiglia tra padre e figlio finisce a coltellate: arrestato 37enne

Una violentissima lite in famiglia tra padre e figlio a Castel Frentano, in provincia di Chieti, si è registrata nel pomeriggio di domenica 15 ottobre. Arrestato il figlio 37enne.

Lite in famiglia finisce a coltellate

Il 37enne ha tentato di colpire il padre di 63 anni con un coltello, mentre la madre presente al violento diverbio ha accusato un infarto ed è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale.

È successo nel pomeriggio di domenica 15 ottobre nel piccolo Comune di Castel Frentano (Chieti), dove padre e figlio (di 37 anni) hanno avuto un acceso diverbio, secondo quanto riportato dall’agenzia Agi.

La dinamica del diverbio tra padre e figlio

Il giovane, durante la discussione, ha afferrato un coltello da cucina e si è scagliato, urlandogli addosso, contro il genitore che è rimasto ferito ad una mano, secondo quanto riportato dall’Adnkronos.

Successivamente, è stato disarmato dal fratello. Il 37enne aggressore è stato portato in caserma a Lanciano (Ch) e arrestato con le accuse di lesioni personali aggravate e minaccia aggravata.

Io violento episodio è accaduto nell’abitato di Castel Frentano (noto anche come Castelfrentano), un comune italiano di 4 264 abitanti della provincia di Chieti, in Abruzzo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Violenta lite in famiglia a Castel Frentano, nei pressi di Lanciano

Infarto per la madre, che finisce in ospedale

Nella concitata discussione la madre del giovane è stata colta da un infarto ed è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Chieti. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri di Lanciano (Chieti) per gli accertamenti del caso.

Al momento non si conoscono le motivazioni che avrebbero portato padre e figlio a litigare con questa foga. Un episodio gravissimo nella quale è purtroppo stata la madre dell’aggressore ad avere le peggio.

