16enne accoltellato durante una rissa in centro a Chieti: coinvolti almeno dieci ragazzi, tutti minorenni

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Altro grave episodio di violenza in pieno centro: è successo a Chieti, dove è andata in scena una maxi rissa tra giovani. Ad avere la peggio sarebbe stato un 16enne, accoltellato ma non in pericolo di vita. La polizia indaga, ma avrebbe già identificato molti dei presenti.

La lite, poi la rissa in piazza San Giustino a Chieti

Stando a quanto riportato dalle cronache locali, tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri nel centro storico di Chieti, precisamente in piazza San Giustino.

Per motivi ancora da chiarire, è scoppiata una rissa tra un gruppo di giovanissimi: le prime ricostruzioni parlano di una lite degenerata poi in vero e proprio scontro fisico. Un 16enne è stato accoltellato.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dove sono accaduti i fatti nel pomeriggio di sabato 26 agosto 2023

Le sue condizioni non sarebbero gravi: è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Chieti e non è in pericolo di vita. Sul posto sono arrivate volanti della Polizia e sul caso indaga la Procura dei minori.

Identificati alcuni giovani: sono tutti minorenni

Stando a quanto riportato in queste ore, le autorità stanno già indagando a fondo sul caso analizzando le immagini della videosorveglianza del centro di Chieti.

Benché rimangano ancora ignoti i motivi che hanno scatenato la rissa, la polizia sarebbe riuscita a bloccare e identificare alcuni dei giovani coinvolti: sarebbero tutti minorenni, ma non viene riportata la fascia esatta di età.

I fatti avrebbero coinvolto almeno una decina di ragazzi, alcuni di loro sono però riusciti a scappare. A chiamare la polizia e dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

Altro caso di violenza giovanile in Italia

Il fenomeno delle cosiddette maxi-risse tra baby bang continua a tenere banco in Italia. Solo pochi giorni fa ha fatto notizia la rissa tra più di 100 adolescenti vicino alla stazione a Bergamo.

Stando a quanto ricostruito, si sarebbe trattato di una spedizione punitiva finita a coltellate: il gruppo avrebbe voluto vendicare il pestaggio, avvenuto pochi giorni prima, ai danni di un coetaneo disabile.

È successo nel tardo pomeriggio di domenica 20 agosto ed ha coinvolto ragazzi tra i 15 e i 18 anni. Lo scontro è avvenuto tra i Propilei di Porta Nuova e piazzale Marconi. Il gruppo era guidato dal fratello del ragazzo disabile, che avrebbe deciso di raggiungere il 15enne responsabile della violenza e i suoi amici per vendicarsi.