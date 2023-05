Doppia scossa di terremoto tra Italia e Francia di magnitudo 3.6 e 2.3: avvertita anche a Torino e Cuneo

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

La terra è tornata a tremare sul suolo italiano, al confine con la Francia. Sono state registrate due distinte scosse di terremoto, avvertite anche nelle più grandi città del circondario. L’INGV ha diffuso i dettagli di entrambi gli eventi sismici avvenuti oggi.

Le due scosse al confine tra Italia e Francia

Stando a quanto rilevato dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, le due scosse si sono verificate alle prime luci dell’alba di martedì 16 maggio 2023.

La prima è avvenuta alle 05:40:26, al confine tra Italia e Francia. La magnitudo registrata è stata per questa prima scossa di 2.3 e la profondità rilevata a 9 km nel sottosuolo.

Fonte foto: ANSA Registrazioni di un sismografo, in un’immagine di archivio

La seconda scossa invece è stata avvertita qualche ora dopo, alle 08:24:20, all’incirca nella stessa zona (la longitudine varia di pochissimo): magnitudo più forte, 3.5 in questo caso, ma stessa identica profondità.

Terremoto avvertito anche in Piemonte

Stando a quanto riferito dalle cronache locali piemontesi, in particolare la seconda scossa di terremoto è stata avvertita dai cittadini residenti nella zona sud-occidentale del Torinese.

Nei comuni di Torre Pellice, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Bibiana ci si è resi chiaramente conto che la terra stava tremendo, così come in provincia di Cuneo e in Val Varaita, la zona più vicina all’epicentro del terremoto.

In entrambi i casi, comunque, non sono stati riportati danni a cose o persone e neppure particolari interventi da parte delle autorità.

L’attività sismica in Italia nella giornata di oggi

Le due scosse riportate in Piemonte non solo le uniche registrate dall’INGV nelle ultime ore. La più recente risale alle 11:34 a Vasanello, in provincia di Viterbo. Magnitudo 2.2 e profondità di 7 km, anche in questo caso si è trattato di un evento leggero.

Altro evento quello registrato a Campotosto, provincia di L’Aquila: è avvenuto alle 8:05 del mattino a 14 km di profondità, con una magnitudo di 2.0.

Nei giorni scorsi, invece, la terra ha tremato altre volte nel Gargano e in provincia di Verona: in tutti i casi, per fortuna, non sono stati registrati danni a cose o persone.