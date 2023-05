Scossa di terremoto a Verona, i comuni in cui la terra ha tremato e le testimonianze dei cittadini

Una scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata di venerdì 12 maggio, nel Veronese, più precisamente a Sant’Anna d’Alfaedo. I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica hanno registrato la scossa, di magnitudo 2.6, alle ore 9.07 e 45 secondi.

Non si registrano danni a cose o persone

Il terremoto è stato localizzato con coordinate geografiche (lat, lon) 45.6000, 10.9520 ad una profondità di 10 km, tre chilometri a sud dell’abitato di Sant’Anna d’Alfaedo. Al momento non si registrano danni a cose o persone.

Le zone in cui è stata avvertita la scossa

Sui social diversi cittadini della zona interessata dal lieve evento sismico hanno sottolineato di aver avvertito la scossa.

Fonte foto: ANSA

Ad evidenziare che la terra ha tremato leggermente ci sono stati alcuni cittadini di Marano di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, Fumane, Negrar di Valpolicella, Caprino Veronese, Dolcè, Pescantina, Bardolino, Badia Calavena, Grezzana e Sant’Ambrogio di Valpolicella.

Le testimonianze

Sempre via social sono arrivate le prime testimonianze di chi ha avvertito la scossa. Nessun allarme vista la lieve entità dell’evento. “Un botto secco da 2 secondi ed è passato immediatamente”, ha spiegato un utente.

“Ormai ci sono abituato… 2 o 3 scosse all’anno per il movimento del monte Baldo… che non ci ho fatto caso”, ha sottolineato un altro cittadino. E ancora: “Pareva più una esplosione lontana”; Sentita una botta come se fosse esploso qualcosa”.