Donna truffata da finto Brad Pitt perde 830mila euro, il messaggio dell'attore ai fan dopo la vicenda

Ha destato scalpore la vicenda della donna truffata da un finto Brad Pitt il quale, dopo averla sedotta e irretita, è riuscito a spillarle una fortuna pari a 830.000 euro. La storia della francese Anne, questo il nome della vittima, ha fatto il giro del mondo fino a giungere alle orecchie del Brad Pitt vero, che ha commentato mettendo in guardia i fan.

Le parole di Brad Pitt

“È terribile che i truffatori approfittino del forte legame tra fan e celebrità”, ha dichiarato Brad Pitt in una nota inviata all’Huffington Post.

“Questo è un importante promemoria per non rispondere ai messaggi online indesiderati, soprattutto da parte di attori che non sono presenti sui social network”. Brad Pitt, infatti, non è iscritto ad alcun social.

Fonte foto: IPA

Città del Messico, 27 ottobre 2024 – Brad Pitt sul set di Apex F1

La donna truffata vittima di cyberbullismo

“Mi chiedo perché abbiano scelto me per fare un danno del genere. Non ho mai fatto del male a nessuno. Queste persone meritano l’inferno“, ha commentato amaramente Anne.

Quando la sua storia si è diffusa, Anne è stata vittima di una campagna d’odio social volta a colpevolizzarla e ridicolizzarla.

Alcuni brand hanno cavalcato l’hype per le loro pubblicità. Netflix Francia, in un tweet, ha proposto “quattro film da guardare con Brad Pitt (promesso)”.

Così ha scritto su X la squadra di calcio Toulouse Fc: “Ciao Anne, Brad ci ha detto che sarebbe stato allo stadio mercoledì per il #Tfclaval. E tu? Abbiamo inserito il link per acquistare il tuo biglietto. Ci vediamo mercoledì”. Dopo le proteste di alcuni utenti, la squadra ha poi fatto marcia indietro con delle scuse pubbliche.

Anne aveva ottenuto una piccola fortuna divorziando da un uomo estremamente facoltoso. Ora è sul lastrico ed è in cura per una profonda depressione.

Falso Brad Pitt creato con l’AI

La donna era finita nella rete di un truffatore (o di alcuni truffatori) che hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per creare delle false immagini di Brad Pitt.

Alcune mostravano l’attore in ospedale, bisognoso di un costoso intervento per un cancro ai reni. Il falso Brad Pitt chiedeva soldi per potersi operare, accampando la scusa che l’ex moglie Angelina Jolie aveva congelato tutti i suoi conti bancari.

La curva della credulità di Anne si è mossa secondo un andamento gaussiano: al minimo durante i primi contatti, quando la donna era incredula sulla possibilità di stare effettivamente interagendo con Brad Pitt.

Lusinghe e love bombing hanno successivamente fatto breccia, convincendo la francese che uno fra gli uomini più affascinanti del mondo si stesse effettivamente interessando a lei. La credulità di Anne ha raggiunto l’apice.

Poi la delusione e il relativo crollo della credulità: sfogliando le notizie di gossip, Anne ha visto una foto che immortalava Brad Pitt con la fidanzata Ines de Ramon. Da qui la denuncia. Le indagini della polizia francese sono aperte.